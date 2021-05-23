Son dakika haberler: Vergi ve prim borçları yapılandırılacak... Yapılandırma başvuru ve detayları

Borçlu borcunu yapılandırdıktan sonra eğer taksitlendirmek isterse belli bir katsayı ile çarpılıyor. 6 taksit için 1.045, 9 taksit için 1.083, 12 taksit için 1.105, 18 taksit için 1.15 olarak belirlenmişti. 12- Yeni yapılandırma teklifinde ise 6 taksit için 1.09, 9 taksit için 1.135, 12 taksit için 1.18, 18 taksit için ise 1.27 olarak belirlendi. 13- Örneğin 6 eşit taksit için katsayı kasımda çıkan yasada 1.045 iken, yeni yasa teklifinde yeni yasa teklifinde 1.09, 18 taksit için 1.15 iken yeni yasa teklifinde 1.27 olarak belirlendi.