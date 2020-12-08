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GeriSigorta Son dakika haberler: Milyonlarca kişi bu açıklamayı bekliyor... İşte olası asgari ücret zamları! Değişiklik neleri etkileyecek?
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Sigorta
Haber Giriş: 08 Aralık 2020 - 18:02 | 

Son dakika haberler: Milyonlarca kişi bu açıklamayı bekliyor... İşte olası asgari ücret zamları! Değişiklik neleri etkileyecek?

Son dakika haber... Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücrete ilişkin toplantıların yapılmasına devam ediliyor. Çalışanlar ise maaşlarına yapılacak zammın ne kadar olacağını bekliyor. 2020 yılı için 2943 lira brüt, 2324 lira net asgari ücret çalışanlara veriliyor. Asgari ücretle birlikte alınan işsizlik maaşı, asgari geçim indirimi gibi kalemlerde de artış yaşanacak.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1
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Asgari ücret maratonu devam ediyor. İlk toplantı geçtiğimiz hafta gerçekleştirildi ve temenniler iletildi. Toplamda 4 kez toplanacak olan Asgari Ücret Komisyonu’ndan ay sonuna doğru kararın çıkması bekleniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücretin uzlaşı ile belirlenmesinden yana olduklarını ve hem işçi hem de işveren tarafından memnuniyetle karşılanacak bir rakamın ortaya çıkmasını istedi. İkinci toplantı 15 Aralık, üçüncü toplantı ise 22 Aralık’ta gerçekleştirilecek.

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2020 yılında 2943 lira brüt, 2324 lira net olan asgari ücrete ilişkin olası artış rakamları konuşuluyor.

Asgari ücrete yapılan zam sadece maaşı değil birçok kalemde etkili oluyor ve artışlar yaşanıyor.

İşte olası zamlar:

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Yüzde 7 zam: 2486.68 lira

Yüzde 8 zam: 2509.92 lira

Yüzde 9 zam: 2533.16 lira

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Yüzde 10 zam: 2556.4 lira

Yüzde 11 zam: 2579.64 lira

Yüzde 12 zam: 2602.88 lira

5
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Yüzde 13 zam: 2626.12 lira

Yüzde 14 zam: 2646.36 lira

Yüzde 15 zam: 2672.6 lira

6
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Yüzde 16 zam: 2695.84 lira

Yüzde 17 zam: 2719.08 lira

Yüzde 18 zam: 2742.32 lira

7
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Yüzde 19 zam: 2765.56 lira

Yüzde 20 zam: 2788.8 lira

Yüzde 21 zam: 2812.04 lira

8
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Yüzde 22 zam: 2835.28 lira

Yüzde 23 zam: 2858.52 lira

Yüzde 24 zam: 2881.76 lira

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Yüzde 25 zam: 2905 lira

Yüzde 26 zam: 2928.24

Yüzde 27 zam: 2951.48 lira

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Yüzde 28 zam: 2974.72 lira

Yüzde 29 zam: 2997.96 lira

Yüzde 30 zam: 3021.1 lira

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Yüzde 31 zam: 3044.44 lira

Yüzde 32 zam: 3067.68 lira

Yüzde 33 zam: 3090.92 lira

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Yüzde 34 zam: 3114.16 lira

Yüzde 35 zam: 3137.4 lira

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Asgari ücretle birlikte artış yaşanacak kalemler:

İş görmezlik ödeneği

Asgari geçim indirimi

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Kıdem tazminatı tavanı

Doğum ve askerlik borçlanması

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Çalışanların sigorta primleri

Genel sağlık sigortası primi

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İşsizlik maaşı

Yaşlılık, evde bakım, engelli maaşından yararlanma gelir sınırı

Kısa çalışma ödeneği asgari ücrete yapılan zam kadar artmış olacak.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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