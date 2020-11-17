Son dakika haberi... Şarkıcı Sıla ve eşi Hazer Amani boşanıyor mu? Ayrıldılar iddialarının ardından ilk açıklama
Ocak ayında evlenen Sıla ve şef Hazer Amani cephesinde yine ayrılık iddiaları gündeme geldi. 2019 yılında sürpriz bir kararla nikah masasına oturan Sıla ve Hazer Amani ayrılıyor mu? Gelen son dakika bilgilerine göre çiftin evlerini ayırdığı iddia edildi.. İşte detaylar…
Ünlü şarkıcının eşine psikolojik baskı kurduğu ve Amani’nin eski eşi Deniz Mumcuoğlu’yla görüşmesi “boşanacaklar” dedikodularına neden oldu.
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Ünlü şef, ayrılık iddialarını kabul etmeyerek “Bugün doğum günüm. Bunlar çok saçma” açıklamasını yaptı.
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Sıla’nın menajeri Serkan Güney ise çiftin evlerini ayırmadıklarını söyledi: “Bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Evden ayrılma da boşanma da yok.”
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Hazer Amani ve Sıla’nın bir süredir evliliklerinin yolunda gitmediği iddia edildi. Dün yeni yaşını kutlayan Hazer Amani'ye arkadaşları sosyal medyadan iyi dileklerde bulundu.
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Amani'nin doğum gününü eşi Sıla'nın kutlamaması dikkat çekti. Geçtiğimiz günlerde de arkadaş gurubuyla buluşan Sıla geceye yalnız katıldı. Hazer Amani'nin eşinin yanında olmaması 'aralarında kriz mi var' sorusunu akıllara getirmişti.