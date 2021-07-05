Son dakika haberi: Memur ve emekli maaşı zammı belli oldu! İşte haziran enflasyon rakamları sonrası yeni memur ve emekli maaşları..
Son dakika haberi.. 2021 Temmuz enflasyon rakamları belli oldu. Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacakları maaşlara zam yapıldı. Memur ve memur emeklileri için zam oranı yüzde 5.45, SSK ve Bağ-Kurlular yüzde 8.45 oranında zam alacak. İşte memur ve emekli maaşı zammı sonrasındaki yeni maaşlar..
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Son dakika haberi.. Milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK, Bağ-Kurlu merakla Temmuz ayında alackları zammı bekliyordu. Bugün saatler 10:00'ı gösterdiğinde memur ve memur emeklileri yüzde 5.45, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 8.45 oranında zam aldı.
Yaklaşık 17 milyon kişiyi ilgilendiren zam gelişmesiyle birlikte en düşükten en yükseğe olan maaşları hesapladık.
İşte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacakları zamlı maaşlar