Son dakika haberi: 2020 KYK borçları silinecek mi, af mı gelecek? KYK öğrenim kredisi borç yapılandırma için gözler o bakanlıkta!
KYK borçları silinecek mi? KYK borçlarıyla ilgili son dakika açıklamalar gündemde yer almaya başladı. Vergi borcu ve KYK öğrenim kredisi için hükumet yeni bir adım attı. KYK borçları silinecek iddiaları, geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanlığı ve AK Partili ekonomi kurmayları arasında geçen toplantının ardından gündeme getirildi. Öğrenim kredisi borcu olarak da bilinen KYK borçları, üniversite eğitiminin sonlanmasının ardından taksitlerin zamanında yatırılmaması dolayısıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan Maliye Bakanlığı'na devredilmişti. İşte, KYK öğrenim kredisi borç yapılandırılmasıyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Yapılandırma ile vergi alacaklarını toplamak isteyen hükumet, KYK borçları ve diğer borç türleri için ilk adımı attı. Maliye Bakanlığı uzmanları ve hükumetin ekonomi yetkilileri tarafından görüşülen vergi alacaklarının yapılandırılması hususu, ilgili yasanın düzenlenmesinin ardından öğrenim kredisi borcu bulunan kişileri de ilgilendirecek. Bu haberlerin gündeme gelmesinin ardından pek çok vatandaş, KYK borçları silinecek mi ve öğrenim kredisi borçları yapılandırılacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, o konu hakkında son gelişmeler
Öğrenim kredisi olarak bilinen KYK borçları silinecek iddiaları, geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanlığı ve AK Partili ekonomi kurmayları arasında geçen toplantının ardından gündeme getirildi. Öğrenim kredisi borcu olarak da bilinen KYK borçları, üniversite eğitiminin sonlanmasının ardından taksitlerin zamanında yatırılmaması dolayısıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan Maliye Bakanlığı'na devredilmişti. Ödemelerini zamanında yapamayan vatandaşlar icra ve haciz gibi durumlarla karşılaşmıştı.
KYK borçları için son dakika gelişmeleri, geçtiğimiz günlerde yapılan bir toplantının ardından gündemde yer almaya başladı. Binlerce vatandaşın üniversite yıllarında aldığı ve daha sonra ödeyemediği KYK öğrenim kredi borçları için yapılandırma yolunu açacak düzenleme, Maliye Bakanlığı'nın gerçekleştireceği çalışmanın ardından TBMM'nin gündeminde yer alacak. KYK borçlarının silinmesi yerine faizlerin kontrol altına alınmasını öngören düzenleme, kısa sürede yürürlüğe alınması halinde 1 yıl ödemesiz dönem imkanı da sağlayabilecek.
İşte, sürecin detayları;
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KYK ÖĞRENİM KREDİLERİ GÜNDEMDE
Maliye Bakanlığı bürokratlarıyla, AK Parti’nin ekonomi kurmaylarının katıldığı dar kapsamlı toplantıda, daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da düzenleme yapılmasını istediği ‘öğrenci kredileri’ ile ‘çiftçi borçlarının’ da yeniden yapılandırılma kapsamına alınması tartışıldı.
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1 YIL ÖDEMESİZ TAKSİTLENDİRME GÜNDEMİ
Toplantıda ele alınan bir konu yeniden yapılandırmanın kapsamı, diğer konu ise uygulamanın nasıl yapılacağı oldu. Maliye Bakanlığı bürokratları, çalışmanın erteleme süresi verilmeden, bütçe sonrasında uygulamaya konulacak şekilde yapılması önerisinde bulundular. Ancak, AK Parti kurmayları, düzenlemenin bütçeden önce Meclis’e getirilmesi ve bir yıl ödemesiz olarak borçların taksitlendirilmesini önerdi.
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HACİZ VE İCRA TAKİPLERİ DURDURULACAK
Yeni düzenlemeye, daha önceki yapılandırmalara katılan ancak borçların ödeyemediği için yapılandırması bozulanlar da dahil edilecek. Buna bağlı haciz işlemleri ve icra takipleri de durdurulacak. Partide daha önce yapılan toplantılarda, borçların yeniden yapılandırılması konusunda vatandaşların ve işletme sahiplerinin sorunları milletvekilleri tarafından sık sık dile getirilmiş, Cumhurbaşkanı da bu konuda çalışma yapılması talimatı vermişti.
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NE ZAMAN KARAR NETLEŞECEK?
Çalışma Maliye Bakanlığı’nda son şeklini aldıktan sonra önceki gün TBMM’ye sevk edilen istidam paketinin içine konulacak. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun bu hafta çarşamba veya perşembe günü toplanması planlanıyor.