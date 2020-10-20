Son dakika haberi: 2020 KYK borçları silinecek mi, af mı gelecek? KYK öğrenim kredisi borç yapılandırma için gözler o bakanlıkta!

Yapılandırma ile vergi alacaklarını toplamak isteyen hükumet, KYK borçları ve diğer borç türleri için ilk adımı attı. Maliye Bakanlığı uzmanları ve hükumetin ekonomi yetkilileri tarafından görüşülen vergi alacaklarının yapılandırılması hususu, ilgili yasanın düzenlenmesinin ardından öğrenim kredisi borcu bulunan kişileri de ilgilendirecek. Bu haberlerin gündeme gelmesinin ardından pek çok vatandaş, KYK borçları silinecek mi ve öğrenim kredisi borçları yapılandırılacak mı sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, o konu hakkında son gelişmeler



Öğrenim kredisi olarak bilinen KYK borçları silinecek iddiaları, geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanlığı ve AK Partili ekonomi kurmayları arasında geçen toplantının ardından gündeme getirildi. Öğrenim kredisi borcu olarak da bilinen KYK borçları, üniversite eğitiminin sonlanmasının ardından taksitlerin zamanında yatırılmaması dolayısıyla Kredi ve Yurtlar Kurumu'ndan Maliye Bakanlığı'na devredilmişti. Ödemelerini zamanında yapamayan vatandaşlar icra ve haciz gibi durumlarla karşılaşmıştı.



KYK borçları için son dakika gelişmeleri, geçtiğimiz günlerde yapılan bir toplantının ardından gündemde yer almaya başladı. Binlerce vatandaşın üniversite yıllarında aldığı ve daha sonra ödeyemediği KYK öğrenim kredi borçları için yapılandırma yolunu açacak düzenleme, Maliye Bakanlığı'nın gerçekleştireceği çalışmanın ardından TBMM'nin gündeminde yer alacak. KYK borçlarının silinmesi yerine faizlerin kontrol altına alınmasını öngören düzenleme, kısa sürede yürürlüğe alınması halinde 1 yıl ödemesiz dönem imkanı da sağlayabilecek.



İşte, sürecin detayları;