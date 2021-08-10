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Ekonomi
Burak TAŞÇI
Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 - 11:05 | 

Son dakika... Fiyatlar güncellendi! İşte en ucuz sıfır otomobil

Otomobil fiyatlarına Ağustos ayında zam geldi. Her ay otomatiğe bağlanan zamlarla birlikte en düşük otomobil fiyatı da 159 bin 900 bin liraya ulaştı.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1

Otomobil piyasasında her geçen ay yapılan zamlar Ağustos ayında da yapıldı. En ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 159 bin 900 liraya ulaştı.

Otomobil satışları her geçen ay rekor kırmaya devam ediyor. Fiyatlardan bağımsız olarak talebin artıyor olması da fiyatları yukarı çekiyor. Koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan otomobil fabrikaları şimdi de çip krizinden dolayı üretim yavaşlatıyor ya da fabrikalarda üretime geçici olarak ara veriyorlar.

Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarını yükseltiyor.

İşte en ucuz sıfır otomobiller

2

Alfa Romeo Giulia 889 bin 950 lira

3

Audi A3 Sportback 464 bin 578 lira

4

BMW 118i 509 bin 400 lira

5

Citroen C3 181 bin 800 lira

6

Dacia Sandero 164 bin 900 lira

7

Fiat Egea 159 bin 900 lira

8

Honda Civic Sedan 312 bin 600 lira

9

Hyundai i20 161 bin 623 lira

10

KIA Rio 175 bin 900 lira

11

Mercedes A200 541 bin lira

12

Mitsubishi Space Star 189 bin 900 lira

13

Nissan Micra 208 bin 500 lira

14

Opel Corsa 189 bin 900 lira

15

Peugeot 208 199 bin lira

16

Renault Clio 169 bin 900 lira

17

Seat Ibiza 177 bin lira

18

Skoda Fabia 209 bin 300 lira

19

Toyota Corolla 220 bin 200 lira

20

Volkswagen Polo 216 bin 200 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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