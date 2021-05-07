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GeriMagazin Son dakika... Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davası çekişmeli başladı anlaşmalı bitti
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HABER MERKEZİ
Haber Giriş: 07 Mayıs 2021 - 07:15 | 

Son dakika... Ebru Gündeş ve Reza Zarrab'ın boşanma davası çekişmeli başladı anlaşmalı bitti

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab’ın 11 yıllık evliliği resmen sona erdi. Çekişmeli olarak başlayan boşanma davası, Gündeş’in ihanet iddialarının basına yansımasının ardından Zarrab’ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle kısa sürede sonuçlandı. İstanbul’da görülen duruşmada mahkeme, çiftin kızları Alara’nın velayetini Gündeş’e verdi. Ünlü şarkıcı, kararın hemen ardından Alara’yı ABD’de yaşayan Zarrab’ın yanına götürdü.

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EBRU Gündeş geçen ay Bodrum Aile Mahkemesi’ne başvurarak 11 yıllık eşi Reza Zarrab’a “evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı” gerekçesiyle boşanma davası açmış, ünlü şarkıcının dava dosyasına giren ihanet iddiaları magazin dünyasında büyük ses getirmişti.

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Çekişmeli olarak başlayan dava, iddiaya göre ihanet haberleri nedeniyle Reza Zarrab’ın anlaşmalı boşanmayı kabul etmesiyle ilk celsede sonuçlandı. İstanbul’da görülen duruşmada mahkeme, çiftin boşanmalarına karar verdi.

3KARARIN ARDINDAN AMERİKA’YA GİTTİ

KARARIN ARDINDAN AMERİKA’YA GİTTİ

10 yaşındaki Alara’nın velayetini annesine veren mahkeme, Zarrab’ın kızıyla belirli aralıklarla görüşmesine hükmetti. İddiaya göre Ebru Gündeş, bu kararın ardından Alara’yı ABD’nin New York kentinde yaşayan Zarrab’ın yanına götürdü.

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Gündeş, boşanma dilekçesinde, New York’a yaptığı son ziyarette kızını Zarrab’ın evine bırakıp bir otelde konakladığını belirtmişti. Sanatçının bu sefer de otelde konaklamayı tercih ettiği iddialar arasında.

5İHANET İDDİASLI OLAY OLDU

İHANET İDDİASLI OLAY OLDU

 Dava dosyasındaki ihanet detayı magazin basınında geniş yer buldu. Ebru Gündeş, Reza Zarrab’ın başka kadınlarla ilişkisinin bulunduğunu iddia ettiği dilekçesinde, o kadınlardan birini kendisinin de yakından tanıdığını söyledi.

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