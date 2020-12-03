Son dakika... Dikkat: Birçok kişi bilmiyor! Yeni düzenleme kimleri kapsıyor?

Soru: Mağazalardaki personelimiz nisan ayından beri kısa çalışma ödeneğinden yararlanıyor. Bir mağazamızı kapattık, çalışanlarımızı, diğer şubeye aldık. Personelimiz için kısa çalışma talep ettik yararlanamadığımızı öğrendik. Şubelerde yapacağımız rotasyon ve koronavirüs testinin pozitif çıkarak karantinaya girme gibi nedenlerle kısa çalışma hakkı kalkar mı? Bir de normalleşme desteği nedir? Ahmet S.
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Cevap: Düne kadar kısa çalışmadan yararlanamama sorunu vardı ancak bu sorun 1 Aralık’ta Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ortadan kalktı.
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Artık tüm personeliniz için 31 Aralık tarihine kadar kısa çalışmaya başvurabilir ve ödenekten yararlanabilirsiniz. Eğer kısa çalışma ödeneği alıyorsanız ki, baştan beri aldığınız anlaşılıyor, normalleşme desteğinden yararlanamazsınız.
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Maaş ödenmiyorsa sözleşmenizi iptal edebilirsiniz
Soru: Pandemi nedeniyle 2 aydır maaş alamıyoruz. İşveren sürekli ücretsiz izne çıkartma tehdidiyle elimizi kolumuzu bağlıyor. Nereye, nasıl şikayetlerde bulunabiliriz? İbrahim K.
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Cevap: İşveren maaşınızı ödemiyorsa tek taraflı iş sözleşmenizi fesh edebilir ve kıdem tazminatı, yıllık izin paraları gibi haklarınızı talep edebilirsiniz. İşveren ödemezse de yargıya başvurabilirsiniz.
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Pandemi döneminde işverenin işten çıkarma yasağı devam ediyor ancak çalışanları ücretsiz izne çıkarma hakkı da bulunuyor. İşveren isterse bu hakkını kullanabilir ve bu durumda da sizler nakdi ücret desteği alabilirsiniz. Aynı zamanda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına da şikayet edebilirsiniz.
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Ücretsiz izin desteği alabilirsiniz
Soru: 4 aylık çalıştığım şirket beni ücretsiz izine gönderdi, her hangi bir devlet katkısı alamıyorum. Ayrıca 2 aydır maaş da alamıyorum. Ne yapmam lazım? Ömer E.
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Cevap: Emekli çalışan olup olmadığınızı belirtmemişsiniz. Eğer emekli değilseniz ve emekli maaşı almıyorsanız işveren ücretsiz izne çıkardığı için devletten nakdi ücret desteği almanız gerekiyor.
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Bu ücreti alabilmek için de işverenin müracaat etmesi gerekiyor. Ancak emekli maaşı alanlar nakdi ücret desteğinden yararlanamaz. Ücretsiz izin desteği için işvereniniz ile konuşun.
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Kısa çalışma kıdemde hesaba katılmıyor
Soru: İş yerim kapanacak. 5 yıllık yöneticiyim. Tazminatla iş çıkışı yapılacak, pandemiden dolayı sigortamız daha az yatıyor. Hesaplama nasıl yapılır? Şükriye S.
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Cevap: Anladığıma göre bu süre içinde kısa çalışma ödeneğinden yararlandınız. İş kanununda kısa çalışma ödeneğinden yararlanılan sürelerin, çalışanın kıdeminde hesaba katılıp katılmayacağı konusunda bir netlik yok.
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Bu konuda 9 yıl önce Yargıtay kararı var ve o karar hesaba katılacağı yönünde. Ancak çoğunluk görüş kısa çalışmanın tazminat hesaplamasında dikkate alınmayacağı yönünde. Eğer işvereniniz kısa çalışma döneminizi kıdemde hesaba katmazsa hukuk yolu tercih edebilirsiniz.
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Nakdi ücret desteği hakkınız var
Soru: Haziran ayında restoranda ise başladım, alınan kısıtlamalar nedeniyle restoran kapandı. Günlerim tutmadığından şartları karşılamıyorum. İşe 17 Nisan’dan sonra girdiğim için ücretsiz izin desteğinden yararlanamaz mıyım? Ayhan K.
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Cevap: Ücretsiz izin desteğinden, kısa çalışma ödeneğinden ve işsizlik maaşından yararlanamayanlar yararlanabiliyor. Dolayısıyla ücretsiz izin desteği alabilirsiniz.
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Yeni düzenleme sizi de kapsıyor
Soru: Çalıştığım restoran pandemi nedeniyle kapandı. İşe temmuz ayında girmiştim. Benden önceki dönemde restoranım kısa çalışma ödeneğinden yararlanmış. Ben listenin içinde yokum. Ücretsiz izne göndermek istiyorlar. Kısa çalışma ödeneği alamaz mıyım? Murat T.
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Cevap: Yeni düzenleme ile siz de kısa çalışmadan yararlanabilirsiniz. Ancak son 60 gün hizmet akdine tabi olmanız ve 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödemiş olmanız gerekiyor. Bu şartları taşımıyorsanız ücretsiz izin desteği alabilirsiniz.