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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Bu evlerin hepsi satılık! Fiyatları 35 bin liradan başlıyor...
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 11 Kasım 2020 - 10:06 | 

Son dakika... Bu evlerin hepsi satılık! Fiyatları 35 bin liradan başlıyor...

Türkiye'nin çeşitli illerinde evler satışa çıkarıldı. Krediye de uygun olan daireler alınarak kiraya verilmesi halinde kendi borçlarını ödeyebilecek fiyatlardan satılıyor. 35 bin liradan başlayan fiyatlarla satılan konutlar 23 milyon liraya kadar alıcı buluyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1
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Ev sahibi olmak isteyenler arayışlarını sürdürüyor. Çok uygun fiyatlara satılan daireler yeni sahiplerini bekliyor. Kimisi şehrin dışında kimisi şehrin içinde birçok daire satışta.

Kira geliriyle kendi borcunu ödeyecek durumda olan dairelere ise ilgi artışta.

Bankalar ellerinde bulunan konutları çok ucuz fiyatlara satıyor. Bankalardan satılan konutlara kredi de çıkıyor. Bu sayede hem ucuza daire sahibi olunuyor hem de kira öder gibi düşük tutarlarda taksitler ödeniyor.

İşte Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde bankalardan satılan konutlar:

2
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Aydın Nazilli

1+1

53 metrekare

120 bin lira

3
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Şanlıurfa Haliliye

1+1

72 metrekare

34 bin 453 lira

4
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Kütahya Hamidiye Mahallesi

2+1

61 metrekare

38 bin lira

5
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Osmaniye Merkez

1+1

35 metrekare

45 bin lira

6
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Ordu Çamaş

2+1

85 metrekare

55 bin lira

7
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Hatay Payas

1+1

60 metrekare

60 bin lira

8
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Sakarya Geyve

4+1

82 metrekare

70 bin lira

9
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Samsun İlkadım

2+0

36 metrekare

75 bin lira

10
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Ankara Beypazarı

2+1

100 metrekare

89 bin 250 lira

11
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Afyonkarahisar Merkez

2+1

50 metrekare

95 bin lira

12
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Bilecik Merkez

1+1

55 metrekare

97 bin lira

13
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Esenyurt Piri Reis Mahallesi

1+1

60 metrekare

150 bin lira

14
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Kocaeli Çayırova

3+1

91 metrekare

155 bin lira

15
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Konya Güneysınır

3+1

140 metrekare

185 bin lira

16
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Kocaeli Körfez

3+1

131 metrekare

228 bin 800 lira

17
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İstanbul Şirinevler

2+1

55 metrekare

235 bin lira

18
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İstanbul Beşiktaş

4+1

270 metrekare

23 milyon lira

19
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İstanbul Beyoğlu

4+2

258 metrekare

8 milyon lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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