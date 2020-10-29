Son dakika... Başvuran alıyor! İşte bankaların güncel faiz oranları...

Bankalar müşterilerine uzun vadede kredi imkanlarını devam ettiriyor. Faizlerin yükselmesine rağmen krediye olan talep devam ediyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler bankalara başvurarak kısa sürede arzu ettikleri parayı alabiliyor.



İşte en uygun faizi sunan bankalar