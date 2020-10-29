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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Başvuran alıyor! İşte bankaların güncel faiz oranları...
GeriEkonomi Son dakika... Başvuran alıyor! İşte bankaların güncel faiz oranları...
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 29 Ekim 2020 - 12:02 | 

Son dakika... Başvuran alıyor! İşte bankaların güncel faiz oranları...

Merkez Bankası'nın faiz hamlesiyle birlikte mevduat bankaları faizlerde yükseliş yaptı. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisinde faizler yükseldi.

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Bankalar müşterilerine uzun vadede kredi imkanlarını devam ettiriyor. Faizlerin yükselmesine rağmen krediye olan talep devam ediyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler bankalara başvurarak kısa sürede arzu ettikleri parayı alabiliyor.

İşte en uygun faizi sunan bankalar

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ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLAR

Tüketici kredisi: 1.38

Taşıt kredisi: 1.42

Konut kredisi: 1.35

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HALKBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.41

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.25

4
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VAKIFBANK FAİZ ORANLARI

Taşıt kredisi: 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

5
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İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

6
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AKBANK FAİZ ORANLARI

Direkt kredi: 1.80

İhtiyaç kredisi: 1.76

Taşıt kredisi: 1.40

Konut kredisi: 1.30

7
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GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.29

Konut kredisi: 1.33

Taşıt kredisi: 1.47

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TEB FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 1.34

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QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.19

Standart konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61

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DENİZBANK FAİZ ORANLARI

İhtiyaç kredisi: 1.9

Tüketici kredisi: 1.9

Taşıt kredisi: 1.54

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