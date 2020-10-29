Son dakika... Başvuran alıyor! İşte bankaların güncel faiz oranları...
Merkez Bankası'nın faiz hamlesiyle birlikte mevduat bankaları faizlerde yükseliş yaptı. Taşıt, konut ve ihtiyaç kredisinde faizler yükseldi.
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Bankalar müşterilerine uzun vadede kredi imkanlarını devam ettiriyor. Faizlerin yükselmesine rağmen krediye olan talep devam ediyor. Konut, taşıt ve ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler bankalara başvurarak kısa sürede arzu ettikleri parayı alabiliyor.