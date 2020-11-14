Son dakika... 7 gün 24 saat EFT yapılacak! Sadece 3 saniye sürecek

Yeni sistemle ilgili en çok merak edilen 10 soru ve cevapları şöyle:



1 - İlk uygulama ne zaman başlayacak?



FAST Sistemi, 18 Aralık’tan itibaren pilot uygulama olarak hizmete alınacak ve kademeli bir şekilde vatandaşların kullanımına açılacak. Aktarılan fon, ödeme işleminin başlatılmasından itibaren saniyeler içerisinde alıcının hesabında kullanılır duruma gelecek ve işlemin tarafları bankaları tarafından işlem sonucu hakkında bilgilendirilecek.