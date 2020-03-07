Son 10 yılın en iyi 10 kadın filmi

Ekranda ve beyazperde erkek hikâyeleri sıklıkla başrolde! Ancak kadınların mücadelelerini, dünyalarını ve hikâyelerini anlatan başarılı filmlerin sayısı da hiç az değil. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü vesilesiyle jürimize kadın öykülerini konu alan filmleri sorduk...
JÜRİ Damla Sönmez-Oyuncu Murat Özer-Se7en Mecmua Yayın Yönetmeni Nil Kural-Milliyet Sinema Yazarı Ömür Gedik-Hürriyet Sinema Yazarı Uğur Vardan-Hürriyet Sinema Yazarı
Aşktan beslenen derin bir etki yaratıyor 18’inci yüzyıl sonlarından bir hikâyeye odaklanıyor; soylu bir kadın ve onun portresini yapmakla görevlendirilen bir ressam arasındaki aşkı anlatıyor. 2019 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye adayı gösterilen film ilk kez bir kadın yönetmenin ‘Queer Palm’ ödülünü almasını sağladı. Nil Kural neden bu filmi seçtiğini şöyle anlatıyor: “Film, ataerkil dünyada ve baskı altındaki iki kadının aralarındaki aşkın gücünden beslenen derin bir etki yaratıyor.”
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2-Carol
Sözcüklerden çok mimikler konuşuyor Cate Blanchett ve Rooney Mara gibi yıldızları bir araya getiren film, fon olarak 1950’li yılların New York’unu kullanıyor. Fotoğrafçılığa hevesli genç bir kadının zor bir boşanma sürecinden geçen yaşlı bir kadınla ilişkisini anlatan film için Uğur Vardan, “İki farklı sınıfa ait kadının ilişkisini anlatan yapımda sözcüklerden ziyade mimikler, dokunuşlar ve bakışlar ön plana çıkıyor. Enfes finali de göz önüne alındığında Blanchett ve Mara ikilisinin sürüklediği, Todd Haynes imzalı ‘Carol’ uzun süre unutulmayacak bir sinemasal şölene dönüşüyor” diyor.
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3-American Honey
Hayat paltosunun 21’inci yüzyıldaki sembolü Bir yol draması olarak anılan filmin başrolünde Sasha Lane, Shia LaBeouf ve Riley Keough var. ‘American Honey’ sorunlu bir evden, dergi aboneliklerini satan bir satış ekibiyle kaçan Star isimli karakterin hikâyesine odaklanıyor. Murat Özer bu filmi neden favorileri arasına aldığını şöyle anlatıyor: “Filmdeki Star karakteri, vestiyere bırakılmış ‘hayat paltosu’nun, oradan alınıp ters yüz edilerek yeniden ve umut dolu bir biçimde giyilmesinin 21’inci yüzyıldaki sembolü.”
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4-Certain Women
Hikâyeler kesişiyorkarakterler kendilerini tanıyor Film Amerikan’ın açık ovalarında yollarını bulmaya çalışan dört kadına odaklanıyor. Ofiste cinsiyetçiliğe maruz kalan bir avukat, rüyasındaki evi inşa etme isteği sebebiyle sevdiği adamla çatışma içerisinde kalan bir anne ve yalnız bir çiftlik kızıyla garip bir bağ kuran genç bir hukuk öğrencisi... Hikâyeleri kesişmeye başlarken onlar da kendilerini tanıma başlıyor. Filmin başrollerinde Kristen Stewart, Michelle Williams, Laura Dern var.
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5-Ana Yurdu
Anne kız arasındaki mesafeye odaklanıyor ‘Ana Yurdu’, sancılı bir boşanma sürecinin ardından yeni yeni toparlanmaya başlayan Nesrin’e odaklanıyor. Uzun zamandır görüşmediği ve anlaşamadığı annesinin çat kapı gelmesiyle yüzleşme süreci başlıyor. Film Damla Sönmez’in favorilerinden: “Anne-kız arasındaki o hem çok uzak hem çok yakın mesafe... Bir önceki kuşağını anlamak, senden sonra geleni birey olarak kabul etmek...”
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6-Gloria
Özgür ruhlu bir dul hikayesi 63. Berlin Film Festivali’nde, Gloria rolünü canlandıran Paulina García’ya ‘En İyi Kadın Oyuncu’ ödülünü kazandıran film, Şilili yönetmen Sebastián Lelio’nun imzasını taşıyor. Tüm çocuklarının yanından ayrılmasıyla tek başına kalan Gloria yalnızlığı kabul etmiyor, soluğu yalnızca bekârların katılabildiği sıradışı partilerde alıyor. Bu partilerde umduğunu bulamasa da eski bir bahriyeli olan Rodolfo ile tanışanca durum değişiyor.
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7-Skandal
Kadınların uyanışını anlatıyor Biyografik film, Fox News’in kurucusu ve CEO’su olan Roger Ailes’in taciz skandalının perde arkasında yaşananları anlatıyor. 2016’da önce televizyon yorumcusu Gretchen Carlson, ardından Megyn Kelly ve daha sonra birçok kadın Roger Ailes’in tacizine maruz kaldığını açıklamıştı. Ömür Gedik, “Tarihin en önemli kadın hareketi olan #metoo’nun gerçek hikâyesini anlatan bu film kadınların uyanışı ve zaferi konusunda çok şey söylüyor” diyor.
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8- Cesur (Brave)
Bir prensesten beklenmeyecek ne varsa... Film, söz dinlemez bir prensesin krallığı neredeyse felaketin eşiğine sürüklemesini anlatıyor. Damla Sönmez, “Bir prensesten beklenmeyecek ne varsa bu prenseste” diyor: “Hepimizin büyüdüğü masallardaki prenses özelliklerini altüst edip, ‘Hanım hanımcık ol!’ diyenlere inat, bu kadar güçlü, oyunu kendi kurallarına göre oynayan, kendini kimseye kabul ettirmek zorunda hissetmeyen bir kız çocuğu portresiyle çocukken karşılaşmak, o çocuğun büyürken karşılaştığı içsel sıkıntıların çoğunu sıkıntı olmaktan çıkarabilir.”
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9-Toni Erdman:
En akılda kalıcı kadın portresi Habersiz şekilde yurtdışındaki kızını ziyarete giden bir baba kızının neşesini kaybettiğine inanarak ona sürekli şakalar yapmaya başlar. Bu Alman komedi-drama filmi 2016 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye için yarışıp FIPRESCI ödülünü kazandı. Nil Kural filmin son 10 yılda en akılda kalıcı kadın karakterlerden birini sunduğunu söylüyor, “Yönetmen Maren Ade, kurumsal bir hayatın kalıplarından babasının oyunlarıyla kendisini kurtaran genç bir kadını mizahı ihmal etmeden anlatıyor.”
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10-Gizli Sayılar
Erkek dünyasıyla mücadele eden siyasi matematikçiler ‘Gizli Sayılar’, matematikçi Afro-Amerikan kadınların gerçek hikâyesini anlatıyor. Uzay ve bilimlerinin derinliklerindeki sorunları müthiş zekalarıyla çözmeye çalışan bu kadınlar gelmiş geçmiş en önemli NASA operasyonlarından birinde de büyük rol oynuyor. Uğur Vardan’ın favorilerinden: “Soğuk Savaş döneminde ABD uzaydaki rekabette yerini alırken hem ırkçılığa hem de erkeklerin dünyasına karşı mücadele eden siyahi matematikçilerin öyküsünü anlatan simgesel bir film.”