Son 10 yılın en iyi 10 kadın filmi

1-Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi JÜRİ

Damla Sönmez-Oyuncu

Murat Özer-Se7en Mecmua Yayın Yönetmeni

Nil Kural-Milliyet Sinema Yazarı

Ömür Gedik-Hürriyet Sinema Yazarı

Uğur Vardan-Hürriyet Sinema Yazarı



Aşktan beslenen derin bir etki yaratıyor

18’inci yüzyıl sonlarından bir hikâyeye odaklanıyor; soylu bir kadın ve onun portresini yapmakla görevlendirilen bir ressam arasındaki aşkı anlatıyor. 2019 Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye adayı gösterilen film ilk kez bir kadın yönetmenin ‘Queer Palm’ ödülünü almasını sağladı. Nil Kural neden bu filmi seçtiğini şöyle anlatıyor: “Film, ataerkil dünyada ve baskı altındaki iki kadının aralarındaki aşkın gücünden beslenen derin bir etki yaratıyor.”