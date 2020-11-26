Sol Yanım dizisindeki Serra kimdir, kaç yaşında? Özge Yağız hakkında bilgiler
Sol Yanım dizisi ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Her hafta perşembe akşamları yayınlanacak olan Sol Yanım’daki Serra karakteri merak ediliyor. Dizide Serra karakterine Özge Yağız hayat veriyor. Peki Özge Yağız kimdir, kaç yaşında?
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Sol Yanım dizisindeki Serra karakteri merak ediliyor. Perşembe akşamları ekrana gelecek olan dizinin oyuncuları arasında yer alan Özge Yağız, Serra karakterine hayat veriyor. İşte Yemin ve Adını Sen Koy dizilerinde rol alan Yağız ile ilgili bilgiler
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SOL YANIM DİZİSİNDEKİ SERRA KİMDİR?
Sol Yanım dizisinde Serra karakterine Özge Yağız hayat veriyor.
ÖZGE YAĞIZ KİMDİR?
10 Nisan 1997 yılında dünyaya gelen Özge Yağız İstanbul doğumlu. Yemin ve Adını Sen Koy dizilerinde rol alan Yağız, Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, daha sonra gündüz kuşağında yayınlanan Yemin dizisinde Reyhan karakterine hayat vermiştir.