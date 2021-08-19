Şizofreni nedir? Şizofreni belirtileri neler? İşte şizofreni hastalığı hakkında detaylar

Şizofreni, kronik, ömür boyu tedavi gerektiren ağır bir akıl hastalığıdır. Beyin fonksiyonlarındaki bozukluklar neticesi ortaya çıktığı için son yıllarda ‘beyin hastalığı’ tanımı da kullanılmaktadır. Hastalığın en önemli özelliği, hastanın gerçeklikle arasındaki bağlantıyı yitirmesidir. Kişi, kendine yeni bir gerçeklik yaratır ve gerçekte var olmayan şeylere inanmaya başlar. "Başkalarının gerçekliği içinde kaybolmak, kendi gerçekliğini ilan etmek, kafanın içindeki seslerle bir olmak, en önemlisi de gerçekle rüyanın ayrımını kaybetmek, şizofreni hastalığının en önemli semptomlarıdır.