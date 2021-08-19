Şizofreni nedir? Şizofreni belirtileri neler? İşte şizofreni hastalığı hakkında detaylar
Şizofrenide genetik faktörlerin rolü iyi tanımlanmış olmakla beraber, bu hastalık yalnızca kalıtımsal faktörlerin değil, birçok koşulun bir araya gelmesi ile oluşur. Yani şizofreni genetik ve çevresel faktörlerin rol aldığı oldukça kompleks bir hastalıktır. Şizofreninin erken dönem belirtileri kişinin yakın çevresine “bir şeylerin yolunda gitmediği” sinyalleri verir ancak, bunun tam olarak ne olduğunu ilk anda belirlemek oldukça zordur. Peki, şizofreni tam olarak nedir? Şizofreni belirtileri neler? İşte şizofreni hastalığı hakkında detaylar
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Şizofreni, kronik, ömür boyu tedavi gerektiren ağır bir akıl hastalığıdır. Beyin fonksiyonlarındaki bozukluklar neticesi ortaya çıktığı için son yıllarda ‘beyin hastalığı’ tanımı da kullanılmaktadır. Hastalığın en önemli özelliği, hastanın gerçeklikle arasındaki bağlantıyı yitirmesidir. Kişi, kendine yeni bir gerçeklik yaratır ve gerçekte var olmayan şeylere inanmaya başlar. "Başkalarının gerçekliği içinde kaybolmak, kendi gerçekliğini ilan etmek, kafanın içindeki seslerle bir olmak, en önemlisi de gerçekle rüyanın ayrımını kaybetmek, şizofreni hastalığının en önemli semptomlarıdır.
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Kadın ve erkeklerde eşit oranda görülmektedir. Bununla beraber, erkeklerin şikayetleri biraz daha erken yaşlarda ortaya çıkmaktadır.
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Şizofreninin belirtileri nelerdir?
*Gerçek dışı olaylara inanma, *Gerçekte olmayan şeyleri görme veya inanma, *Düzensiz düşünme, *Kendi kendine konuşma, *Konuşurken nelerden bahsedildiğinin anlaşılmaması, *Çocuksu hareketler, *Ajitasyon, *Hedefe odaklanmakta zorlanma, *Abartılı hareketler, *Uygunsuz duruşlar.
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Şizofreni tedavi edilebilir mi?
Antipsikotik ilaçlar ile yapılan tedaviler, ajitasyon, halüsinasyon gibi şikayetlerin birkaç gün içinde azalmasına yardım eder, fakat tamamen iyileştirmez. Tedavisini düzenli olarak gören şizofreni hastaları, yaklaşık altı hafta içinde önemli ilerleme kaydeder.