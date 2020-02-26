Her adımda annesini hatırlattı

Moda dünyasının önde gelenleri Fransa'nın başkenti Paris'te buluştu. Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen ve Yves Saint Laurent'ın sonbahar- kış 2020 koleksiyonunun tanıtıldığı defile dün gerçekleştirildi. Ünlü konukların da izleyici olarak yer aldığı defilenin yıldızı ise bir döneme damgasını vuran model Cindy Crawford'un kızı Kaia Gerber oldu.
AFP, AP, REUTERS
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18 yaşındaki Kaia Gerber, Milano'da düzenlenen moda haftasının ardından ayağının tozuyla Paris'e geçti ve oradaki defilelerde podyuma çıkmaya başladı. Mesleğini annesinden devralan Gerber, dün yapılan defilenin de en çok dikkat çeken modeli oldu.
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Moda devinin defilesini izleyenler arasında sinema ve müzik dünyasının yanı sıra cemiyet hayatının ünlüleri de vardı. Sahnenin siyah bir konseptte hazırlandığı etkinlikte izleyicilerin çoğu da koyu renk giyinmeyi tercih etti. İşte defileden objektiflere yansıyanlar.
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Kaia'nın annesi Cindy Crawford, 1980 ve 90'ların en gözde modellerinden biriydi.
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Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek defileyi izleyenler arasındaydı.
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Yeni James Bond filminin yıldızlarından Ana de Armas da defilenin konuklarındandı.
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Charlotte Gainsbourg konukların çoğunun aksine kırmızı bir takım tercih etti.
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Model Liya Kebede
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David veVictoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham defileyi izlemeye sevgilisi Nicola Peltz ile gitti.
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Zoe Kravitz ve babası Lenny Kravitz izleyiciler arasındaydı.
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Monaco Prensesi Caroline'in genç yaşta kaybettiği eşi Stefano'dan dünyaya gelen kızı Charlotte da defilenin konukları arasındaydı.
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Hailey Baldwin, gecenin en çok ilgi çeken konuklarından biri oldu.