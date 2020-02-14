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Haber Giriş: 14 Şubat 2020 - 10:17, /

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik poz!

Ünlü isimler 14 Şubat Sevgililer Günü'nü sosyal medya hesaplarında paylaştıkları fotoğraflarla kutladı...

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İşte Demet Şener'den Derya Baykal'a, Alp Kırşan'dan Larissa Gacamer'e ünlülerin paylaşımları...

2DOĞA RUTKAY

DOĞA RUTKAY

Zor,bazen imkansız, saçma ve sahiden gereksiz bir durumu bile keyifle yaşanır hale getirmek seninle çok güzel!Mesela ; onca sıcak sıcak oturulabilecek yer varken; deli bir rüzgar ve buz gibi bir havada,beraber yaşanacak ve unutulmayacak o beş dakika için,bir Portekiz lokantasının terasında ıslak ve denizden tuzlanmış sandalyeleri çekip okyanusa bakarken elele oturmak gibi!Sevgililer günü bahane!Seninle her gün şahane!

3CEM DAVRAN

CEM DAVRAN

1989... Gününüz kutlu olsun bakalım.

4ALP KIRŞAN

ALP KIRŞAN

Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım, ömrümüzün sonuna kadar hep ilk gün gibi sevgili gibi heyecanla el ele tutuşmak heyecanlandırsın bizi seni seviyorum...

5SİNEM KOBAL

SİNEM KOBAL

Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

6BÜLENT POLAT

BÜLENT POLAT

Sevdiceklerim

7LARİSSA GACAMER

LARİSSA GACAMER

Sevgililer günümüz kutlu olsun

8RAGIP SAVAŞ

RAGIP SAVAŞ

İyikim...

9YÜKSEL AK

YÜKSEL AK

Sevgilim...

10DEMET AKALIN

DEMET AKALIN

3 Kasım 2011... Elimi tuttu bir daha hiç bırakmadı! Sevgilim sevgi günümüz kızımızla kutlu olsun...

11DERYA ŞENSOY

DERYA ŞENSOY

Bize her gün Valentine’s

12SADETTİN SARAN

SADETTİN SARAN

Sevgililer Günü'nde ve her gün, önceliği sizi karşılıksız sevenlere ve size karşılıksız güvenenlere verin... Sevgililer Gününüz kutlu olsun...

13DEMET ŞENER

DEMET ŞENER

Hep böyle sarıp sarmala beni... Huzurum, mutluluğum, heyecanım, eğlencem, hayat arkadaşım, sonsuz aşkım... Seni çok seviyorum.... Sevgililer günümüz kutlu olsun! Sevgilisi olsun olmasın, içinde sevgi barındıran herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun

14ZUHAL TOPAL

ZUHAL TOPAL

Aşk her zaman,her yerde,her koşulda elele vermek,eğlenmeyi bilmek,mutluluğu paylaşmak,zorluklara birlikte göğüs germek,hayatın getirdiği tüm iyi veya kötü tüm sürprizlere eyvallah diyerek kucak açmaktır.Sevgililer günümüz kutlu olsun...

15BURÇİN ORHON

BURÇİN ORHON

Nostaljik bir fotoğraf ile tüm sevenlerin bugününü, yarınını ve tüm beraber geçen günlerini kutluyorum.

16PINAR ALTUĞ

PINAR ALTUĞ

Sevgililer Günümüz kutlu olsun

17BURCU KARA

BURCU KARA

Hiç bir ticari gün bizi satın alamaz aşkım. Akşama bulgur pilavı var evde,tüm kalbimle bekliyorum.

18TOLGA SAĞ

TOLGA SAĞ

Sevgilim; günümüz kutlu olsun...

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