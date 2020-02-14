Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'ndan romantik poz!

Zor,bazen imkansız, saçma ve sahiden gereksiz bir durumu bile keyifle yaşanır hale getirmek seninle çok güzel!Mesela ; onca sıcak sıcak oturulabilecek yer varken; deli bir rüzgar ve buz gibi bir havada,beraber yaşanacak ve unutulmayacak o beş dakika için,bir Portekiz lokantasının terasında ıslak ve denizden tuzlanmış sandalyeleri çekip okyanusa bakarken elele oturmak gibi!Sevgililer günü bahane!Seninle her gün şahane!
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CEM DAVRAN
1989... Gününüz kutlu olsun bakalım.
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ALP KIRŞAN
Sevgililer günümüz kutlu olsun aşkım, ömrümüzün sonuna kadar hep ilk gün gibi sevgili gibi heyecanla el ele tutuşmak heyecanlandırsın bizi seni seviyorum...
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SİNEM KOBAL
Sinem Kobal, eşi Kenan İmirzalıoğlu ile fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.
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BÜLENT POLAT
Sevdiceklerim
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LARİSSA GACAMER
Sevgililer günümüz kutlu olsun
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RAGIP SAVAŞ
İyikim...
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YÜKSEL AK
Sevgilim...
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DEMET AKALIN
3 Kasım 2011... Elimi tuttu bir daha hiç bırakmadı! Sevgilim sevgi günümüz kızımızla kutlu olsun...
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DERYA ŞENSOY
Bize her gün Valentine’s
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SADETTİN SARAN
Sevgililer Günü'nde ve her gün, önceliği sizi karşılıksız sevenlere ve size karşılıksız güvenenlere verin... Sevgililer Gününüz kutlu olsun...
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DEMET ŞENER
Hep böyle sarıp sarmala beni... Huzurum, mutluluğum, heyecanım, eğlencem, hayat arkadaşım, sonsuz aşkım... Seni çok seviyorum.... Sevgililer günümüz kutlu olsun! Sevgilisi olsun olmasın, içinde sevgi barındıran herkesin Sevgililer Günü kutlu olsun
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ZUHAL TOPAL
Aşk her zaman,her yerde,her koşulda elele vermek,eğlenmeyi bilmek,mutluluğu paylaşmak,zorluklara birlikte göğüs germek,hayatın getirdiği tüm iyi veya kötü tüm sürprizlere eyvallah diyerek kucak açmaktır.Sevgililer günümüz kutlu olsun...
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BURÇİN ORHON
Nostaljik bir fotoğraf ile tüm sevenlerin bugününü, yarınını ve tüm beraber geçen günlerini kutluyorum.
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PINAR ALTUĞ
Sevgililer Günümüz kutlu olsun
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BURCU KARA
Hiç bir ticari gün bizi satın alamaz aşkım. Akşama bulgur pilavı var evde,tüm kalbimle bekliyorum.