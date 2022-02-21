Sinan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Alişan ile Hayata Gülümse konuğu Sinan Yılmaz’ın biyografisi

SİNAN YILMAZ KİMDİR?

Sinan Yılmaz, 1978 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi ve 6 yaşına kadar burada yaşadı. Daha sonra ailesiyle Adapazarı'na taşındı. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Lise ikinci sınıfta okuduğu dönemde ailesiyle beraber Almanya'ya göç eden Sinan Yılmaz ilk olarak burada müzik eğitimi aldı. Sanatçı bir aileden gelen Sinan Yılmaz, abisi Adnan Yılmaz'ın desteğiyle müzik eğitimi aldı.



Almanya'da bir grup kurarak eğlencelerde, düğünlerde, şenliklerde sahne aldı.1989 yılında Sevgi Dünyası adını verdiği ilk kaseti çıkardı Müzik piyasasına ilk adımını atan Yılmaz, 1992 yılında "Gurur" isimli ikinci kasetini, 1996 yılında ise "Kralını Tanımam" adlı üçüncü kasetini çıkardı.