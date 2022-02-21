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Sinan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Alişan ile Hayata Gülümse konuğu Sinan Yılmaz’ın biyografisi

#Sinan Yılmaz#Alişan İle Hayata Gülümse#Sinan Yılmaz Kimdir

Sinan Yılmaz ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Alişan ile Hayata Gülümse’nin bugünkü konuğu Sinan Yılmaz. Ünlü ismin hayatı izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Sinan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli?

1/2Sinan Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli Alişan ile Hayata Gülümse konuğu Sinan Yılmaz’ın biyografisi

Sinan Yılmaz’ın kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Kolbastı şarkısı ile Karadeniz ve Türk gençliği tarafından Kolbastının yeniden keşfedilmesini sağlayan Sinan Yılmaz aslen Trabzonludur. İşte hakkında bilgiler

2/2SİNAN YILMAZ KİMDİR

SİNAN YILMAZ KİMDİR?

Sinan Yılmaz, 1978 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi ve 6 yaşına kadar burada yaşadı. Daha sonra ailesiyle Adapazarı'na taşındı. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Lise ikinci sınıfta okuduğu dönemde ailesiyle beraber Almanya'ya göç eden Sinan Yılmaz ilk olarak burada müzik eğitimi aldı. Sanatçı bir aileden gelen Sinan Yılmaz, abisi Adnan Yılmaz'ın desteğiyle müzik eğitimi aldı.

 Almanya'da bir grup kurarak eğlencelerde, düğünlerde, şenliklerde sahne aldı.1989 yılında Sevgi Dünyası adını verdiği ilk kaseti çıkardı Müzik piyasasına ilk adımını atan Yılmaz, 1992 yılında "Gurur" isimli ikinci kasetini, 1996 yılında ise "Kralını Tanımam" adlı üçüncü kasetini çıkardı.

 

 

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