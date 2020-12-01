Sihirli Annem'de Defne Joy Foster’ın rolünü kimin oynayacağı belli oldu

Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu ve ocak ayında yayın hayatına başlayacak olan 'Exxen' adlı dijital platformunun çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 'Exxen'de yer alacak dizilerden biri de geçmişte yayınlanan ve dönemine damga vuran dizi 'Sihirli Annem'.