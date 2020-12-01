Sihirli Annem'de Defne Joy Foster’ın rolünü kimin oynayacağı belli oldu
Acun Ilıcalı'nın Exxen adlı dijital platformunda yer alacak Sihirli Annem'in yeni çekilecek bölümlerinde Defne Joy Foster'ın hayat verdiği Eda karakterini kimin canlandıracağı belli oldu. 2000'li yıllara damga vuran dizinin yeni versiyonunda Eda'yı Tara Mcmillen oynayacak.
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Acun Ilıcalı'nın yeni kurduğu ve ocak ayında yayın hayatına başlayacak olan 'Exxen' adlı dijital platformunun çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 'Exxen'de yer alacak dizilerden biri de geçmişte yayınlanan ve dönemine damga vuran dizi 'Sihirli Annem'.
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Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de hayata geçirmeyi planladığı dijital platformunda yayınlanacak 'Sihirli Annem'in çekilecek bölümlerinde yeni isimler de diziye dahil oldu.Dizide rol alacak yeni isimler arasında Nergis Kumbasar, Emre Altuğ, Lale Başar, Açelya Topaloğlu, Eylem Yıldız, Hande Katipoğlu ve Bülent Seyran bulunuyor.
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Sihirli Annem'in yeni versiyonunda en çok 2011 yılında hayatını kaybeden ve dizide Eda karakterini canlandıran Defne Joy Foster'ı kimin oynayacağı merak ediliyordu.
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Birsen Altuntaş'ın sosyal medya hesabından paylaştığı habere göre, Sihirli Annem'in yeni Eda'sı Tara Mcmillen oldu