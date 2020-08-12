Sıfır makyaj Aslı!
Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!
Bir süredir İstanbul'dan uzak olan Aslı Enver, vaktinin neredeyse tamamını deniz kıyısında güneşlenerek geçiriyor... Enver, tatil fotoğraflarını Instagram'da takipçileri ile paylaştı.
Magazin dünyasının ünlü isimleri arasında 'sıfır makyaj' modası başladı... Özgüvenleri ile alkış toplayan ünlüler artık objektif karşısına makyajsız da geçiyorlar... İşte o ünlüler!
Yeni sezonda “Seni Çok Bekleyeceğim” adlı dizide rol alması beklenen Burcu Özberk, tekne tatili yapıyor. Oyuncu, makyajsız çektiği tatil fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyor.
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