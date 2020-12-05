Shakira 1980'lere döndü

Ünlü yılız Shakira, rol aldığı kliple 1980'li yıllara döndü.
Backgrid UK
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Black Eyed Pea'nın Girl Like Me adlı şarkısı için çekilen klipte 43 yaşındaki Shakira da kamera karşısına geçti.
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Kendisine eşlik eden dansçılarla birlikte Shakira, 1980'li yılların egzersiz kıyafetlerini kelimenin tam anlamıyla yıllar öncesinden günümüze taşıdı.
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Tekerlekli patenleri, mayoları, tozlukları, bileklikleri ve saç bantlarıyla 1980'lerde öncülüğünü Jane Fonda'nın yaptığı egzersiz modasını geri getiren klibin geçmişi 12 yıl öncesine dayanıyor.
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Black Eyed Peas grubundan will.i.am, Youtube'da yayınlanan videoya yaptığı yorumda o süreci anlattı: "Bilmeyenler için... 2008'de Shakira stüdyoma geldi ve Girl Like Me üzerinde çalıştık. Bu şarkı şimdi piyasaya çıktığı için çok mutluyum. Bu şarkının çok farklı versiyonlarını yaptım, şimdi en doğrusunu bulduk. Ve şimdi video burada" diye yazdı.
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will.i.am mesajına "Teşekkürler Shakira... Seninle çalışmayı seviyorum" diye bitirdi.
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Klipte yer alan Shakira ise 43 yaşına gelmesine ve iki çocuk dünyaya getirmesine rağmen koruduğu fiziğiyle dikkat çekti.
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Hip hop grubu Black Eyed Peas, 2003 yılındaki albümleri Elephunk döneminden beri grup, yaklaşık 27 milyonluk bir albüm ve tekli satışına erişti.
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İlk albümünü 1998'de yayınlayan grup o dönemden bu yana milyonlarca satan albümleriyle konuşuyor.
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Will.i.am, Taboo ve Apl.de.ap'den oluşan grupta bir dönem Fergie de yer alıyordu. Fakat Fergie, 2017 yılında grup ile yollarını ayırdı.
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Oğluna daha fazla vakit ayırmak için gruptan ayrılan Fergie ile Black Eyed Peas grubunun hala görüştüğü, aralarının iyi olduğu ancak bir süredir birlikte çalışmadığı, üyelerden Will.i.am tarafından geçtiğimiz haziran ayında dile getirilmişti.