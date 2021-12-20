Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın kimdir?

Tiyatro, dizi, sinema oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Arda Aydın, 1979 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünden mezun. 2003 yılından bu yana aralıksız olarak İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oyuncu, yönetmen yardımcısı ve yönetmen olarak çalışıyor. Yazdığı iki müzikal oyun; Köpekler ve Bize Bir Oyun Lazım Azizim'dir. Bir çok özel tiyatroda yardımcı yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. Oynadığı oyunlarla Afife, Sadri Alışık, Lions tiyatro ödüllerinden bir çok ödül ve adaylığı bulunuyor.