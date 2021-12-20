Sezai Aydın'ın oğlu Arda Aydın kimdir?
Usta oyuncu Sezai Aydın'ın vefat haberi ardından Oğlu Arda Aydın açıklamada bulundu. Aydın, babasıyla ilgili olarak" 20 gündür hastanedeydi. Corona virüs tedavisi görmüyordu... Diyabete bağlı kalp yetmezliğinden vefat etti ' dedi. 30 yıldan fazla bir süredir seslendirme sektöründe olan Arda Aydın, babasının izinden devam ediyor. Peki, Arda Aydın kimdir?
Tiyatro, dizi, sinema oyuncusu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı Arda Aydın, 1979 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. Oyuncu ve seslendirme sanatçısı Sezai Aydın'ın oğludur. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalı Oyunculuk Bölümünden mezun. 2003 yılından bu yana aralıksız olarak İstanbul Şehir Tiyatroları’nda oyuncu, yönetmen yardımcısı ve yönetmen olarak çalışıyor. Yazdığı iki müzikal oyun; Köpekler ve Bize Bir Oyun Lazım Azizim'dir. Bir çok özel tiyatroda yardımcı yönetmenlik ve oyunculuk yaptı. Oynadığı oyunlarla Afife, Sadri Alışık, Lions tiyatro ödüllerinden bir çok ödül ve adaylığı bulunuyor.
Arda Aydın, 30 yıldan fazla bir süredir seslendirme sektöründe faaliyet gösteriyor. 16 yılının Eylül ayında Biraderler Cabaret’yi kurdu ve hemen ardından Biraderler Yapım geldi. Bir Yaz Gecesi Rüyası’nı tekrar seyirciyle buluşturdu. “İlelebet...Bir Atatürk Hikâyesi” Biraderler Yapım’ın ikinci prodüksiyonu olarak seyirci karşısına çıktı. Türkiye’nin ilk gençlik müzikali “Pencere”’yi otizm tanılı gençler ve yaşdaşı oyuncularla sahneye taşıdı. Ardından yazar Andrew Bovell’ın "Anlaşılmaz Konuşmalar” oyununu hem yapımcı hem oyuncu olarak seyirciyle buluşturdu. “Sen Yaz Ben Oynarım”’ın konsept tasarımcısı, yapımcı ve yönetmeni oldu. Şu an birkaç büyük projeyi daha ulusal ve uluslararası sahnelerde sunmaya hazırlanıyor.
Dijital projeler de ardı ardına geliyor. Online platformlara uygun birkaç kısa dizi çekiyor, kısa film ise yapım aşamasında. İlk müzik albumü "Yazılmış Tüm Mektuplar"ise 2019 yazında tüm dijital platformlarda yer aldı. Halen müzik çalışmalarını sürdürüyor ve yeni tekliler yayınlayarak profesyonel müzik kariyerine devam ediyor.