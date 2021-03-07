Şevval Sam'ın büyük gururu: Onu ben doğurdum

EMRAH Ayten İpek'in oğlu küçük yaşlardan beri sanat camiasının içinde. Emrah ilk albümünü çıkardığı günden beri annesini yanından ayırmıyor. Ayten İpek, oğlunun kendisine olan sevgisini verdiği röportajda dile getirmişti: Emrah'ın bana olan düşkünlüğünü tüm Türkiye bilir. Beni hayatının her döneminde baş tacı etmiş ve elindeki olanaklarla en rahat şekilde yaşamamı sağlamıştır ve bu halen böyle devam etmektedir. Emrah gibi bir evlat her anneye nasip olmaz. Benden hiçbir şeyi esirgememiştir.