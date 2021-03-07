Şevval Sam'ın büyük gururu: Onu ben doğurdum

KANAL D’nin sevilen dizisi “Sadakatsiz”de canlandırdığı ‘Selçuk’ karakteriyle son dönemin en çok konuşulan oyuncuları arasına giren Taro Emir Tekin’in bu başarısı, annesi Şevval Sam’ı gururlandırdı.
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Önceki gün Cihangir’de görüntülenen Şevval Sam, “Oğlunuz ‘Sadakatsiz’ dizisiyle adından söz ettiriyor. Geçtiğimiz günlerde katıldığı ‘Arda’nın Mutfağı’ programında da oldukça başarılıydı. Siz oğlunuzu nasıl görüyorsunuz?” sorusunu gülerek yanıtladı: “Onu ben doğurdum, elbette on parmağında on marifet olacak.”
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İŞTE BENİM ANNEM
Ekranlarda, beyazperde ve sahnelerde boy gösteren birçok ünlü ismin aileleri arka planda kalıyor. İşte televizyonda sıklıkla izlediğimiz ünlülerin anneleri..
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NEŞE TEVETOĞLU
Neşe Hanım'ın oğlu kendisini dünya çapında kanıtlamış bir isim. Megastar Tarkan'ın annesi olan Neşe Tevetoğlu, oğlunu hiçbir konserinde yalnız bırakmıyor. Geçtiğimiz yıl bacağındaki damar tıkanıklığı nedeniyle hastaneye yatan Neşe Tevetoğlu çocuklarını korkutmuştu. Tarkan, bu fotoğrafı paylaşıp altına 10 yıl sonra 6 kardeş bir aradayız mesajını düşmüştü...
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ÇOLPAN İLHAN
Beyazperdeye uzun yıllar emek veren Çolpan İlhan, kendisi gibi oyuncu bir oğul dünyaya getirdi. Oğlu için her şeyi göze alacağını söyleyen İlhan, oyuncu Kerem Alışık'ın en büyük destekçisiydi. Ünlü sanatçı 2014 yılında hayatını kaybetti.
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NESRİN ORTAÇ
İlk albümü ile müzik listelerini alt-üst eden ünlü popçunun an-nesini tanımak hiç de zor değil. Oğlunu konserlerinde yalnız bırakmayan Nesrin Hanım, Serdar Ortaç'ın en büyük destekçisi. Hastalığı nedeniyle zor günler geçiren Ortaç'ı ailesi bir an olsun yalnız bırakmıyor.
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FAHRİYE BAZENCİR
Mahsun Kırmızıgül'ün şöhreti annesine olan sevgisinin önüne geçemedi. Başarılı sanatçı, "Annem" şarkısının klip çekimi için annesi Fahriye Bazencir ile kamera karşısına geçti. Anne oğulun bu sıcak buluşması milyonlarca kişi tarafından izlendi.
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LEYLA TATLI
Türk müziğinin güçlü seslerinden İbrahim Tatlıses'de bir çok kez annesi ile objektif karşısına geçti. Annesine olan sevgisini her fırsatta dile getiren Tatlıses, 2019 yılında annesi Leyla Tatlı'yı kaybetmenin acısını yaşadı. Ünlü türkücü kötü haberi: 'Baş tacım, kıymetli anam, Leyla Sultan'ım hakkın rahmetine kavuşmuştur' sözleriyle duyurmuştu.
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SERPİL DOĞULU
Sanatçı eşi olan Serpil Doğulu'nun iki oğlu da babasının yolun-dan gitti ve müzik piyasasının aranılan isimlerinden oldu. Serpil Doğulu, "onlar bana eşimin yadigarı" dediği oğulları Ozan ve Kenan Doğulu'yu bir an olsun yalnız bırakmıyor.
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EMRAH
Ayten İpek'in oğlu küçük yaşlardan beri sanat camiasının içinde. Emrah ilk albümünü çıkardığı günden beri annesini yanından ayırmıyor. Ayten İpek, oğlunun kendisine olan sevgisini verdiği röportajda dile getirmişti: Emrah'ın bana olan düşkünlüğünü tüm Türkiye bilir. Beni hayatının her döneminde baş tacı etmiş ve elindeki olanaklarla en rahat şekilde yaşamamı sağlamıştır ve bu halen böyle devam etmektedir. Emrah gibi bir evlat her anneye nasip olmaz. Benden hiçbir şeyi esirgememiştir.