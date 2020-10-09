Şevval Şahin'in konuşması olay oldu! 'Türkçesi değil İngilizcesi yetersiz'
Savaş Özbey, Şevval Şahin’in “Moda ve Sosyete” programındaki konuşmasını ele aldı. Söyleşide sorular Türkçe. peki ya cevaplar...
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1
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Biz acaba “Türkiye Güzeli” diye yanlışlıkla başka bir ülkenin kızını mı seçtik? Bu hanımın Türkçesi yetersiz değil. Belli ki İngilizcesi yetersiz. Konuşurken zorlanıyor, aralara Türkçe kelimeler serpiştiriyor.
2
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Türkiye’de yaşayan İngiliz arkadaşımız var. Özbeöz İngiliz, Helen. Bir Türkçe konuşuyor, inanamazsınız. Paketi açılmamış argosuna kadar. En son ağzından “kâfi” lafının çıktığını duyduk. Ama layıkıyla. İncelterek falan.
3
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Hadi Helen yıllardır aramızda. Güzel Türkçe konuşup düzgün yazmaya özen gösteren insanlardan öğreniyor dilimizi.Yahu Türk dizisi izleyerek Türkçeyi söken Araplar, İranlılar, Balkanlılar, Latin Amerikalılar var.
2018’de Türkiye’nin en güzel kızını seçmişiz: Şevval Şahin. Adını o zaman duymadıysanız son dönemde insanlara korona bulaşan partileriyle çalınmıştır kulağınıza.
4
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“Moda ve Sosyete” isimli programa katıldı. Oradaki konuşmasından bir bölüm herkesin dilinde. Söyleşide sorular Türkçe. Cevaplar şöyle:
“Buradan çıkınca lança (İngilizce “lunch”a - öğle yemeğine) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra benim binçiting (İngilizce “binge eating” - tıkınma) modum oluyor. Çil (İngilizce “chill” - keyif, rahatlama) yaparken ayskrim (İngilizce “ice cream” - dondurma) olsun, çips (İngilizce “chips” - patates kızartması) olsun, çaklıt (İngilizce “chocolate” - çikolata) olsun yiyorum...”
5
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Konuşma böyle devam ediyor. Biz acaba “Türkiye Güzeli” diye yanlışlıkla başka bir ülkenin kızını mı seçtik? Bu hanımın Türkçesi yetersiz değil. Belli ki İngilizcesi yetersiz, konuşurken zorlanıyor, aralara Türkçe kelimeler serpiştiriyor.
6
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Londra’da okumuş olabilirsin. Bir süre yurtdışında kalmış olabilirsin. Yılın belli bölümünü hâlâ orada geçiriyor da olabilirsin.
Diyelim ki Türkçeyi hepten unuttun. Pandemide 6 ay uçuş yoktu. O arada bile sıfırdan tekrar sökersin.
7
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Yemin et Şevval: Biz Türklerle geçirdiğin şu ahir zamanda “dondurma” lafını hiç mi duymadın?
Madem her akşam yiyorsun, bakkala telefon açtığında ya da internetten sipariş verirken “dondurma” şıkkı hiç mi çıkmadı karşına? Bakkal amcaya “ayskrim” mi diyorsun.
8
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Diyelim ki ilkinde sözlüğe baktın. İkinci akşam, üçüncü akşam da mı öğrenemedin?
Belli ki bize değil. E İngilizlerin de umurunda olmayacağına göre...Havan kime?