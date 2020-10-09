Şevval Şahin'in konuşması olay oldu! 'Türkçesi değil İngilizcesi yetersiz'

“Moda ve Sosyete” isimli programa katıldı.

Oradaki konuşmasından bir bölüm herkesin dilinde. Söyleşide sorular Türkçe. Cevaplar şöyle:



“Buradan çıkınca lança (İngilizce “lunch”a - öğle yemeğine) giderim. 8-9 gibi de akşam yemeği yerim. Sonra benim binçiting (İngilizce “binge eating” - tıkınma) modum oluyor. Çil (İngilizce “chill” - keyif, rahatlama) yaparken ayskrim (İngilizce “ice cream” - dondurma) olsun, çips (İngilizce “chips” - patates kızartması) olsun, çaklıt (İngilizce “chocolate” - çikolata) olsun yiyorum...”