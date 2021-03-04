Sevim Emre kimdir, kaç yaşında? Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı hakkında bilgiler
Sevim Emre merak edilen isimler arasında bulunuyor. Ünlü sanatçı Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı olan Sevim Emre’nin kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. İşte güzellik yarışmalarında dereceleri olan, sinema filmlerinde rol alan ünlü isim Sevim Emre hakkında merak edilenler
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Bizi Söyler’de bu akşam Orhan Gencebay rüzgarı esecek. Programın izleyicileri usta sanatçının hayat arkadaşı olan Sevim Emre’yi araştırmaya başladılar. Güzelliği ile büyüleyen Sevim Emre, 1963 yılında Türkiye güzeli seçildi. Ardından filmlerde rol almaya başladı.
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SEVİM EMRE KİMDİR?
Aslen Eskişehirli olan Sevim Emre, 2 Temmuz 1944 tarihinde dünyaya geldi. 1963 yılında Güzellik Yarışmasına katıldı. Yarışmada, birinci olmayı başardı. Bu birincilik ardından Türkiye’yi Beyrut’ta temsil etti. Avrupa dördüncü güzeli seçildi.
Güzellik yarışmalarında elde ettiği başarı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Sevim Emre, sinema kariyerine hızlıca adım attı. Sevim Emre, ilk oyunculuk deneyimini 1961 yılında rol aldığı Kızıl Vazo isimli sinema filmi ile yaşadı.
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Azize Gencebay’dan boşanan Orhan Gencebay, Sevim Emre’yi kendine hayat arkadaşı olarak seçti. 1974 yılından bu yana birlikte olan ünlü çift beraberliklerini büyük bir uyum ve mutluluk içinde sürdürüyorlar. Oğlu Altan Gencebay halen Kervan Plak prodüktörlüğünü yürütmektedir.