Sevim Emre kimdir, kaç yaşında? Orhan Gencebay’ın hayat arkadaşı hakkında bilgiler

SEVİM EMRE KİMDİR? Aslen Eskişehirli olan Sevim Emre, 2 Temmuz 1944 tarihinde dünyaya geldi. 1963 yılında Güzellik Yarışmasına katıldı. Yarışmada, birinci olmayı başardı. Bu birincilik ardından Türkiye’yi Beyrut’ta temsil etti. Avrupa dördüncü güzeli seçildi.



Güzellik yarışmalarında elde ettiği başarı ve güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Sevim Emre, sinema kariyerine hızlıca adım attı. Sevim Emre, ilk oyunculuk deneyimini 1961 yılında rol aldığı Kızıl Vazo isimli sinema filmi ile yaşadı.