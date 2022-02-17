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Sevcan Orhan kimdir, nereli? Sevcan Orhan’ın sevgilisi hakkında bilgiler

#Sevcan Orhan#Sevcan Orhan Kimdir#Sevcan Orhan Sevgilisi

Kariyerinin yanı sıra konuk olduğu programlarla tanınan Sevcan Orhan’ın hayatında dair bilgiler merak ediliyor. Sevcan Orhan bir süredir Gökhan Dağıstanlı ile birliktelik yaşıyor. Gökhan Dağıstanlı, ilişkilerini sosyal medyada ilan etti. Dağıstanlı, ilk fotoğraflarını “Belki de biraz geç rastladım sana” notuyla paylaşmıştı. Peki, Sevcan Orhan kimdir, nereli? Sevcan Orhan’ın sevgilisi hakkında bilgiler

1/3Sevcan Orhan kimdir, nereli Sevcan Orhan’ın sevgilisi hakkında bilgiler

Erzincan kökenli olan bir aileden gelen Sevcan Orhan, 1982 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1994 yılında babasından öğrendiği kara düzen bağlamayla müzik hayatına ilk adımını attı.

Aynı yıl profesyonel eğitim almak isteyen Sevcan Orhan, özel bir müzik okulunda nota, solfej, bağlama ve repertuar dersleri almaya başladı. Bu arada ortaokul ve lise öğrenimini tamamladı. Lise yıllarında Milliyet gazetesinin düzenlediği “Liselerarası Türk Halk Müziği Yarışması”nda 3. oldu.

1999 yılında “İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservataurı” nın açmış olduğu yetenek sınavlarına girdi ve “Ses Eğitimi Bölümü”nü kazandı.

2/3Sevcan Orhan kimdir, nereli Sevcan Orhan’ın sevgilisi hakkında bilgiler

2000 Yılında üniversitedeki müzik eğitimine devam ederken ilk solo çalışması olan “Nenni Bebek” isimli albümünü yaptı. Aynı yıl yaklaşık yedi yıl eğitim aldığı “Müzik Okulunda solfej ve bağlama dersleri vermeye başladı. Okul dahilinde çok önemli konser çalışmalarına katıldı.

2003 yılında “Aşıklık Geleneği İçerisinde Aşık Mahzuni Şerif’in Yeri ve Önemi” adlı bitirme ödevini hazırlayarak “Ses Eğitimi Bölümü”nden üçüncülük derecesiyle mezun oldu.

2003 yılında “Bir Türküydü Yaşamak” isimli ikinci solo albümünü müzikseverlere sundu. 2006 yılında TRT aracılığıyla programcılığa merhaba diyen Sevcan Orhan sırayla TRT İNT, TRT TÜRK ve TRT AVAZ kanallarında 4 yıl süreyle canlı olarak yayınlanan “Tatlı Dile Güler Yüze”adlı müzik programının sunuculuğunu ve solistliğini yaptı.

Ayrıca Cem Radyo’da “SAZINDA USTALAR” adlı müzik programını hazırlayıp sundu. 2008 yılında türkü ve bestelerden oluşan "ADI AŞK" isimli albümünü müzikseverlerle buluşturdu.2010 yılında “Cem Radyo”da “Sevcan Orhan Mikrofonda” adlı programı hazırlayıp sundu. Sevcan Orhan erken yaşlarda başladığı müzik yaşamı boyunca yurtiçinde ve yurtdışında sayısız konser ve festivallerde yer aldı. Genç sanatçı çok sayıda ödül ve plakete sahiptir.2012 yılında Star TV’de Ayşe Özyılmazel’in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile birlikte ‘Alişan ile Sevcan’ isimli sabah programını sundu.

3/3GÖKHAN DAĞISTANLI KİMDİR

GÖKHAN DAĞISTANLI KİMDİR?

26 Aralık 1978 tarihinde dünyaya geldi. İlk yazı denemelerime 1990 senesinde başladı. Haydarpaşa Lisesi’nden mezun olduktan sonra 1996-2000 yılları arasında Yıldız Teknik Üniversitesi’nde Makina Mühendisliği eğitimi aldı.KAFA Dergisi'nde yazılar yayınlayan Gökhan Dağıstanlı BJK TV'de yorumcu olarak da bulunuyor. Kimsesiz Şarkılar ve Kimsesiz Mektuplar adında iki kitabı vardır.

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