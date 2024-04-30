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Servet Operasyonu konusu ve oyuncuları | Servet Operasyonu (Operation Fortune) filmi Türkiye'de mi çekildi, hangi ilde çekildi?

Güncelleme Tarihi:

#Servet Operasyonu#Operation Fortune#Servet Operasyonu Oyuncuları
Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2024 15:02

Servet Operasyonu filmi 30 Nisan Salı akşamı Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Başrollerini Jason Statham, Aubrey Plaza ve Cary Elwes’in paylaştığı Servet Operasyonu filmi oyuncuları ve konusu ile ekran karşısındaki izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Çekimlerinin bir kısmı Türkiye’de gerçekleştirilen filmde dünyayı tehdit edecek düzeyde ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder bir silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikâyesini anlatıyor. Peki, Servet Operasyonu filmi nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler?

1/4Servet Operasyonu konusu ve oyuncuları | Servet Operasyonu (Operation Fortune) filmi Türkiyede mi çekildi, hangi ilde çekildi

Servet Operasyonu (Operation Fortune: Ruse de Guerre) filmi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone ve Hugh Grant rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Guy Ritchie oturuyor. Guy Ritchie ile Jason Statham'ı bir kez daha bir araya getiren Operation Fortune: Ruse de guerre, dünyayı tehdit edecek düzeyde ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder bir silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikâyesini anlatıyor.

2/4SERVET OPERASYONU FİLMİ KONUSU

SERVET OPERASYONU FİLMİ KONUSU

Servet Operasyonu, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için zorlu bir maceraya atılan bir ajanın hikayesini konu ediyor. M16 ajanı Orson Fortune, dünya için büyük tehdit oluşturan yeni bir ölümcül silah teknolojisinin ticarileştirilmesini önlemek için uluslararası bir istihbarat ittifakı olan "Five Eyes" tarafından işe alınır. Bu süreçte CIA teknoloji uzmanı Sarah Fidel ile birlikte çalışmak zorunda bırakılan Fortune, zengin bir silah tüccarının izini sürmeye çalışırken dünyayı dolaşmak zorunda kalır.

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3/4SERVET OPERASYONU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ

SERVET OPERASYONU FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Servet Operasyonu filmi çekimleri 14 Ocak 2021'de Antalya, Türkiye, Farnborough ve Katar'da başladı. Filmin çekimleri Ocak 2021'de Türkiye'de, Antalya şehrinde başladı ve ikili, özel davetle Atlas Sineması'nın açılışına katıldı.

4/4SERVET OPERASYONU FİLMİ OYUNCULARI

SERVET OPERASYONU FİLMİ OYUNCULARI

Jason Statham - Orson Fortune

Aubrey Plaza

Bugzy Malone

Josh Hartnett - Danny Francesco

Cary Elwes - Nathan Jasmine

Hugh Grant - Greg Simmonds

Lourdes Faberes - Emilia

Max Beesley - Ben Harris

Eddie Marsan - Knighton

Kaan Urgancıoğlu - Casa

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#Servet Operasyonu#Operation Fortune#Servet Operasyonu Oyuncuları

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