Servet Operasyonu konusu ve oyuncuları | Servet Operasyonu (Operation Fortune) filmi Türkiye'de mi çekildi, hangi ilde çekildi?

Servet Operasyonu (Operation Fortune: Ruse de Guerre) filmi Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Jason Statham, Aubrey Plaza, Josh Hartnett, Cary Elwes, Bugzy Malone ve Hugh Grant rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda Guy Ritchie oturuyor. Guy Ritchie ile Jason Statham'ı bir kez daha bir araya getiren Operation Fortune: Ruse de guerre, dünyayı tehdit edecek düzeyde ölümcül bir silahı ortadan kaldırmak için milyarder bir silah tüccarının peşine düşen MI6 ajanı Orson Fortune ve ekibinin hikâyesini anlatıyor.