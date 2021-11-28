Serhat Yabancı kimdir, kaç yaşında, korona mı oldu? İşte Serhat Yabancı'nın kitapları ve sözleri

Ekranların tanınan yüzü, Evlilik ve Aile Terapisti Serhat Yabancı, aydınlatıcı ve yol gösterici sözleriyle dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından corona testinin pozitif çıktığını takipçilerine duyuran Serhat Yabancı'nın sağlık durumu merak edilirken, ünlü terapist sadece bel ağrısı ile doktora gittiğini ve bu nedenle yaptırdığı testten sonra korona olduğunu öğrendiğini açıkladı. Son olarak Serhat Yabancı, "İyiyim, her şey yolunda!" diyerek hayranlarının yüreğine su serpiti.