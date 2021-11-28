Serhat Yabancı kimdir, kaç yaşında, korona mı oldu? İşte Serhat Yabancı'nın kitapları ve sözleri
Seminerlerin yanında Bireysel-Çift Terapileri, konferanslar, eğitimler ve gazetelerde çalışmalar yapan Evlilik ve Aile Terapisti Serhat Yabancı, sosyal medyasından yaptığı açıklamayla koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bel ağrısından başka hiçbir semptomun olmadığını söyleyen Serhat Yabancı'nın hayatı ve sağlık durumu merak ediliyor. Peki Serhat Yabancı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Serhat Yabancı'nın sözleri ve kitapları...
Ekranların tanınan yüzü, Evlilik ve Aile Terapisti Serhat Yabancı, aydınlatıcı ve yol gösterici sözleriyle dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından corona testinin pozitif çıktığını takipçilerine duyuran Serhat Yabancı'nın sağlık durumu merak edilirken, ünlü terapist sadece bel ağrısı ile doktora gittiğini ve bu nedenle yaptırdığı testten sonra korona olduğunu öğrendiğini açıkladı. Son olarak Serhat Yabancı, "İyiyim, her şey yolunda!" diyerek hayranlarının yüreğine su serpiti.
SERHAT YABANCI KİMDİR?
Serhat Yabancı 1979 yılında Elazığ'da dünyaya gelmiştir. Uzun yıllar aile, evlilik ve psikoloji konularında uzman olarak çeşitli görevlerde bulunmuştur. Seminerlerin yanında Bireysel-Çift Terapileri, konferanslar, eğitimler ve gazetelerde çalışmalar yapmıştır.
Serhat Yabancı, lisans eğitiminin ardından iki yüksek lisans daha yapmıştır. Orta düzeyde İngilizce bilen yazarın ilk kitabı 2013 ikinci kitabı 2014 yılında yayımlanmıştır.
Serhat Yabancı, lisans eğitiminin ardından iki yüksek lisans daha yapmıştır. Orta düzeyde İngilizce bilen yazarın ilk kitabı 2013 ikinci kitabı 2014 yılında yayımlanmıştır.
SERHAT YABANCI KİTAPLARI
Son kitabı Zihin Tuzakları ile popülerlik kazannan Serhat Yabancı'nın , 'Unutmak mı Affetmek mi?', 'Düşündüğüm Gibi Değil', 'Bütün Aşklar Tatlı Başlar''Evlenmeden- Boşanmadan Önce İyi Düşün', 'Bensiz Biz Olmaz' gibi önemli başarılara imza atmış kitapları bulunuyor.