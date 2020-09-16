Serenay Sarıkaya'nın sokak stili!

Başak stili Stil danışmanı Başak Dizer, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Bir bankadan çıkarken görüntülenen Dizer, giyim tarzıyla dikkat çekti. Renkli bir maske tercih eden Dizer, “Bankada ufak bir işim vardı, onu hallettim. Şimdi ofisime gidip çalışacağım. Her şey yolunda” dedi.



Cenker TEZEL