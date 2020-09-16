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Haber Giriş: 16 Eylül 2020 - 11:21 |  

Serenay Sarıkaya'nın sokak stili!

Serenay Sarıkaya, Etiler’de fotoğraflarını çeken habercilerin sorularını yanıtladı.“Bergen” filminin hazırlıklarına pandemi nedeniyle ara verildiğini açıklayan oyuncu, “Alice Müzikali” için de beklemede olduklarını söyledi: “Pandemiden dolayı bütün işlerimiz ertelendi, durdu. Şu an çalışamıyoruz. Hazırlık da yapamıyoruz. Hayatın normale dönmesini bekliyoruz.”

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Sarıkaya, “Film projesinin durması içinizde burukluk yarattı mı?” sorusuna da şöyle yanıt verdi: “Burukluk değil. Her şey hayırlısıyla, doğru zamanda olacaktır. Hâlâ önümüzü göremiyoruz. Her şey yoluna girdiğinde sağlıkla, sıhhatle yaparız.”

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Etiler’deki bir binadan çıkarken görüntülenen Serenay Sarıkaya, sevgilisi Cem Yılmaz’la ilgili soru sorulmasını istemedi.

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Serenay Sarıkaya giyim stili ve silindir çantasıyla dikkat çekti. Çantanın markası Manu Atelier, fiyatı ise 2 bin 650 lira.

4Günün magazin haberleri...
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Günün magazin haberleri...

Korona umurunda değil

Merve Boluğur önceki gün Bebek’teydi.
Bankamatikte işlem yapmak isteyen Merve Boluğur, yaşanan aksaklık nedeniyle para çekemeyince sinirlendi.

5
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Ölümcül salgına rağmen maskesiz dolaşan oyuncu, “Maskenizi takın isterseniz, hem virüse yakalanabilir hem de ceza yiyebilirsiniz” uyarısında bulunan muhabirlere de yanıt vermedi. Boluğur, kendisini bekleyen taksiye binerek uzaklaştı.

Behlül AYDIN

6Annesinin boyunda
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Annesinin boyunda

Modacı Emel Yıldırım, Erdal Acar’dan olan kızı Cansu ile City’s Nişantaşı’nda görüntülendi. Alışveriş turu yapan anne-kız, muhabirlere de poz verdi. Cansu Acar’ın annesinin boyuna yetişmesi de dikkatlerden kaçmadı.

Seçkin ŞENVARDAR

7Başak stili
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Başak stili

Stil danışmanı Başak Dizer, önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Bir bankadan çıkarken görüntülenen Dizer, giyim tarzıyla dikkat çekti. Renkli bir maske tercih eden Dizer, “Bankada ufak bir işim vardı, onu hallettim. Şimdi ofisime gidip çalışacağım. Her şey yolunda” dedi.

Cenker TEZEL

8Henüz isim koymadık
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Henüz isim koymadık

Yağmur-Sabri Sarıoğlu çifti, önceki gün Etiler’deki Elbet Steakhouse çıkışı görüntülendi. Üçüncü bebeklerini kısa süre önce kucaklarına alan çift, doktor kontrolüne gittiklerini söyledi.

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“Her şey yolunda, bebeğimiz gayet sağlıklı” diyen Sabri Sarıoğlu, oğullarının adını ise henüz koymadıklarını açıkladı.

Umut ÜNVER

10Formunu koruyor
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Formunu koruyor

Aslı Turanlı önceki akşam Bebek’teydi. Oyuncu, sahil boyunca müzik dinleyerek yürüyüş yaptı. ◊ Sayit DURMAZ

11Spor sonrası kahve keyfi
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Spor sonrası kahve keyfi

İbrahim Kutluay önceki gün sevgilisi Edvina Sponza’yla Etiler’de sabah sporu yaptı. Daha sonra bir mekana girerken görüntülenen çiftten Kutluay, “Spor sonrası kahve içelim dedik” diye konuştu.

Umut ÜNVER

12Tedbirlere uyuyorum
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Tedbirlere uyuyorum

Fulden Uras, önceki gün İstinye Park’ta objektife yansıdı. Mağazaları dolaşan şarkıcı, vale noktasında aracını beklediği sırada muhabirlerle de ayaküstü sohbet etti. Uras, “Uzun süre sonra alışverişe geldim ama merak etmeyin bütün koronavirüs tedbirlerine uyuyorum” dedi.

13Mutlu aile pozu
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Mutlu aile pozu

Buse Terim-Volkan Bahçekapılı çifti yaz tatillerini noktalayıp İstanbul’a döndü. Terim, evlerinde kızlarıyla çektirdikleri bu “mutlu aile” fotoğrafını Instagram sayfasında takipçileriyle paylaştı.

14Yeni yaşım
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Yeni yaşım

İclal Aydın, 48 yaşına bastı. Aydın yakın arkadaşları ve ailesiyle özel doğum günü kutlamasından anları sosyal medya hesabından paylaştı. Yazar, bir pozunun altına şu notu yazdı: “Babam, kardeşlerim, ailem, pastam, hediyem, yeni yaşım... Çok teşekkür ederim. Çok...”

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