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Seren Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli? Pulim ne demek? İşte merak edilenler

#Seren Uzun#Pulim#Seren Uzun Kimdir

Seren Uzun merak edilen isimlerden biri oldu. Alişan ile Hayata Gülümse’nin bugünkü konukları arasında Seren Uzun da yer alıyor. Peki, Seren Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli? Sevilen şarkısında geçen pulim ne demek?

1/3Seren Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli Pulim ne demek İşte merak edilenler

Seren Uzun, Alişan ile Hayata Gülümse konukları arasında yer alıyor. Pulim şarkısı ile büyük beğeni toplayan Seren Uzun’un şarkıları arasında Sevda Sözü, Düğün ve Korkarım da yer alıyor.

2/3SEREN UZUN KİMDİR

SEREN UZUN KİMDİR?

Pulim şarkısı ile çıkış yapan Seren Uzun Trabzonludur. Uzun, Ordu Üniversitesi'nde müzik ve sahne sanatları üzerine eğitimi alıyor. Çocuk yaştan itibaren müziğin içinde bulunan Seren Uzun’un Pulim şarkısı Youtube’da 64 milyon izlenmeye ulaştı.

3/3Seren Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli Pulim ne demek İşte merak edilenler

Puli kelimesi çok sık kullanılan bir kelime olmamak ile beraber anlamı da pek fazla duyulmamıştır. Bu sebeple anlamı çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. Puli kelimesi Yunanca bir kelimedir. Dilimize de Yunancadan geçmiştir. Ülkemizde bölge olarak Karadeniz Bölgesinde sıklıkla kullanılır. Puli kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde anlamı açıklanmamıştır. Fakat bazı kaynaklarda birden fazla anlam belirtilmiştir. Puli kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çocuk, yavru

- Kuş yavrusu

- Kümes hayvanlarının yavrusu

- Büyümemiş, küçük kalmış

- Ağaç sabanının iki yanında elle tutulacak yer.

- Küçük büyümemiş kabak.

- civciv

- Küçük, sevimli.

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