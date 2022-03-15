Seren Uzun kimdir, kaç yaşında, nereli? Pulim ne demek? İşte merak edilenler

Puli kelimesi çok sık kullanılan bir kelime olmamak ile beraber anlamı da pek fazla duyulmamıştır. Bu sebeple anlamı çoğu kişi tarafından bilinmemektedir. Puli kelimesi Yunanca bir kelimedir. Dilimize de Yunancadan geçmiştir. Ülkemizde bölge olarak Karadeniz Bölgesinde sıklıkla kullanılır. Puli kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde anlamı açıklanmamıştır. Fakat bazı kaynaklarda birden fazla anlam belirtilmiştir. Puli kelimesi anlamı şu şekildedir:



- Çocuk, yavru



- Kuş yavrusu



- Kümes hayvanlarının yavrusu



- Büyümemiş, küçük kalmış



- Ağaç sabanının iki yanında elle tutulacak yer.



- Küçük büyümemiş kabak.



- civciv



- Küçük, sevimli.