Şeref Sözü oyuncuları kimler? İşte Şeref Sözü oyuncuları ve konusu

Ve Cihan Adabeyli uçağına atlayıp Lübnan’a gider! Faruk, şehrin her yerinde İsra’yı ve çocuğunu ararken, Cihan hayatını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. İsra’nın Adabeyli Malikanesi’ne Cihan’ın karısı olarak gelmesiyle Adabeyli Adası’nda tüm düzen alt üst olacaktır... Adabeyli Adası’nda İsra’nın gelişi ve yanında getirdikleriyle geçmişin sırları ortaya dökülecek, geleceğe dair büyük bir yangının fitili ateşlenecektir. Verilen ‘Şeref Sözü’ geride kalan her şeyin yıkımına ve çok büyük acılarla sınanacak destansı bir aşkın doğumuna sebep olacaktır!