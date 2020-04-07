Ferit Ömeroğlu
Haber Giriş: 07 Nisan 2020 - 13:58,
Serdar Ortaç'tan Chloe Loughnan sözleri: Eski karım da olmasın!
Son zamanlarda adı sıkça basında geçen Serdar Ortaç #evdekal röportaj serisi için hurriyet.com.tr’de Ferit Ömeroğlu’nun konuğu oldu. MS hastalığı olduğunu söyleyen Ortaç, hastalığının belki de ilk defa bir işe yaradığını ve koronavirüse yakalanmasını zorlaştırdığını söyledi. Dağıtabilecek kadar çok parası kalmadığını açıklayan Ortaç, aşk hayatına dair çok konuşulacak itiraflarda bulundu.
Ünlü şarkıcı kız arkadaşının ayrılma kararını sosyal medya hesabından öğrenip öğrenmediği ile ilgili soruya, “Seçil çok iyi bir kızdı, hala çok iyi bir insan. İnsanların buhran anı olabiliyor. Anlaşamadık. Bir şey oldu karşılıklı.” dedi. Eski evliliği ile ilgili de açıklamalarda bulunan Ortaç, tek eşliliğin önemini evlendikten sonra anladığını itiraf etti. Hayatını hep başkalarını mutlu ederek geçirerek yaşadığını boşandıktan sonra fark ettiğini söyleyen ünlü şarkıcı karantina da kiminle olmak istediği sorusuna ise, “Aşk istemem. Eski karım da olmasın. Yalnız kalacağım ve yalnız öleceğim” dedi.
Hastalığınızdan dolayı risk grubundasınız. Nasıl karşıladınız bu pandemiyi?
Bende MS var. Bu bağışıklık sisteminin çöktüğü zaman ortaya çıkan bir hastalık. Bu hastalıktan dolayı bağışıklık güçlendirici ilaçlar kullandım ve doktorum o yüzden ‘sen çok daha zor yakalanırsın bu virüse’ diyor. O yüzden seviniyorum içimden. Bu durumda MS olmanın bir işe yaradığını düşünüyorum.
“Çok zengin bir adamın gidebileceği hiçbir yer yok”
Geriye dönüp baktığınızda keşke ve iyi kileriniz nedir?
Bu sürecin bana en büyük öğrettiği şey herkesin eşit hava alma hakkı var. Yani soluduğumuz hava sana da bana da eşit dağılıyor. Şu an çok zengin bir adamın gidebileceği hiçbir yer yok. Cebinde var bir milyon dolar ama uçağını kiralayıp Maldivler'e gidemeyecek. Ya da canı sıkıldığı zaman Paris’te kahvaltı edemeyecek. Bizim kıskandığımız hiçbir şeyi yapamayacak o adam. Demek ki hava hepimiz için eşitti. Hep böyleydi ama biz idrak edemiyorduk.
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