Serdar Ortaç'tan Chloe Loughnan sözleri: Eski karım da olmasın!

Hep olumsuzluklar konuşuluyor. Peki, ilişkilerinizde neyi iyi yapıyorsunuz ki güzel birliktelikleriniz oldu?



Tabi kız arkadaşlarımla da evliliğimde de mutluydum. Sekiz yıl mutluydum. Onu kadın bilir ben bilemem ama bana saçımı boya dese ben gider boya alırım, internetten nasıl yapıldığını öğrenir, sonra saçını boyarım. Yani hiç gocunmam. Ben neye sahipsem, o da ona sahip olsun isterim. Çok sohbet ederim, her konu da. Ondan bir şeyler öğrenirim. O da benden bir şeyler öğrenir. Ondan sonrası da ten uyumuna giriyor. Tenler uyarsa, sarıldığın zaman iyi hissedersen kendini o adam ya da o kadın senin için doğru kişidir.