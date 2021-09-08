Sen Çal Kapımı bitiyor mu, neden final yapıyor? Sen Çal Kapımı finaliyle ilgili bilgiler
Sen Çal Kapımı final için geri sayımını sürdürüyor. Romantik komedi türündeki çarşamba dizisi Sen Çal Kapımı, 2. Sezonuyla ekran macerasını noktalayacak. Dizinin sevenleri final kararının nedenini merak ediyor. Peki, Sen Çal Kapımı bitiyor mu, neden final yapıyor?
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Başrollerini Hande Erçel ve Kerem Bursin'in başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı ekran macerasına son veriyor. Sen Çal Kapımı'nın final bölümü 8 Eylül Çarşamba yani bu akşamı ekrana gelecek.
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SEN ÇAL KAPIMI FİNAL ÖZETİ
Eda ve Serkan baş başa zaman geçirmek için dağ evine giderler ve yolda kalırlar. Ormanda Eda'nın doğum sancıları başlar. Eda, doğumu Serkan'ın yaptırmasını ister, Serkan ise onu hastaneye yetiştirmekte kararlıdır. Bu arada herkes farklı nedenlerle hastanede bir araya gelir, bir tek Eda ve Serkan yoktur.
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Çekimleri tamamlanan dizinin oyuncuları ise son set gününde duygusal anlar yaşadı. Dizinin başrol oyuncusu Hande Erçel, son set gününe gelen basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Çığlık çığlığa bir veda yapıyoruz. Benim için o kadar güzel bir deneyim oldu ki. Bu kadar güzel insanlarla tanıştım. Ben kendi adıma çok mutluyum" açıklamasında bulundu.