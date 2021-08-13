Selin Şekerci, İbrahim Selim ile aşkını anlattı: Çok iyi anlaşıyoruz
Kim kime ne demiş, kim nereye gitmiş ve neler yapmış? Sinema, sahne ve televizyonda neler olmuş? Magazin dünyasından kısa haberler...
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1
Aşk tam gaz
Selin Şekerci, önceki gün Akmerkez’de objektife yansıdı. İbrahim Selim’le yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu, “Özel hayatı konuşmayı çok sevmiyorum ancak her şey yolunda. İbrahim ile çok iyi anlaşıyoruz” dedi. Şekerci, yakın zamanda yeni projeye başlayacağını da belirtti: “Çok güzel bir proje teklifi geldi, yakın zamanda başlayacağım için size bahsedemiyorum.” (Sayit DURMAZ)
2
Denizden sarılarak çıktılar
Birce Akalay ve Erdem Hamza’nın aşk tatili devam ediyor. Çift önceki gün uzun süre kaldıkları denizden birbirlerine sarılarak çıktı.
Oyuncu Birce Akalay ve mimar sevgilisi Erdem Hamza’nın Bodrum tatili devam ediyor. Çift önceki gün Ortakent’teki özel bir beach’te denizin ve güneşin tadını çıkardı. Sevgililerin, keyifli hali dikkat çekti. Bir ara ünlü oyuncu, köpeği Chipsy ile de denizde oyunlar oynadı. Çiftin, birbirlerine sarılarak denizden çıktığı anlarsa objektiflere yansıdı. (Ali KESER)
3
Baban seni çok seviyor
Acun Ilıcalı’nın Zeynep Yılmaz’la evliliğinden dünyaya gelen kızı Leyla Ilıcalı 17’nci yaşına girdi. Ünlü televizyoncu kızının yaş gününü sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla kutladı. Acun Ilıcalı Instagram’ına yüklediği kareye “Canım kızım, seninle gurur duyuyorum. Ne sevimli, ne güzel, ne tatlı oldun. Yeni yaşın kutlu olsun, babanın seni çok sevdiği hep aklında olsun” notunu düştü.
4
Ayna karşısında selfie
Geçtiğimiz aylarda yeni şarkısı “Yastık”ı dinleyicisinin beğenisine sunan Ece Seçkin, Instagram paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Bir projenin çekimlerine katılan Seçkin, karavanında ayna karşısındaki selfie’lerini sosyal medya hesabından paylaştı. Ünlü şarkıcı, mor saçlarıyla uyumlu bikinisiyle dikkat çekti.
5
Haluk Abi’yle her gün konuşuyorum
İrem Helvacıoğlu önceki gün Nişantaşı City’s çıkışı görüntülendi. Helvacıoğlu, orman yangınlarından dolayı üzgün olduğunu ve Haluk Levent’le yardım için neredeyse her gün konuştuğunu söyledi: “Haluk Abi ile devamlı konuşuyorum ‘Ne yapabilirim? Ne işe yarayacağım?’ diye. Oradaki ekiplere destek olan herkese teşekkür ederim. Bu ormanlar bize değil, dünyaya ait.” ◊ Sayit DURMAZ
6
Bakım günü
Hazal Filiz Küçükköse önceki gün Bebek’te görüntülendi. Bakım için kuaföre gittiğini söyleyen oyuncu, sorular üzerine yeni bir proje için görüşmeler yaptığını da belirtti. ◊ Sayit DURMAZ
7
Alisa 1 yaşında
İsmail Filiz, kızı Alisa’nın 1’inci yaşını evlerinin bahçesinde düzenledikleri partiyle kutladı. Eşi Nurana Bagieva ve kızıyla çektirdiği fotoğrafı Instagram’da paylaşan oyuncu, karenin altına “Güzel Alisa’m, iyi ki dediklerimin en büyüğü... Güzel kızım benim artık 1 yaşında” notunu düştü.
8
Oyuncak alışverişi
Fenerbahçeli futbolcu Jose Sosa, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı. Kızlarıyla birlikte alışverişe çıkan Sosa, oyuncak mağazalarını dolaştı. Futbolcu, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.
9
Kız çetesi
Arkadaşı Beverley Blanquart ile Mikonos’ta tatil yapan Eda Taşpınar, tatilde çektirdiği kareleri sık sık Instagram’da da paylaşıyor. Fit vücudu ve cesur pozlarıyla dikkat çeken Taşpınar, Blanquart’la verdiği bu pozu da Instagram’da yayınladı. Fotoğrafın altına Taşpınar, İngilizce “Tıpkı bir kız çetesi gibi birbirimizi yukarı kaldırıyoruz” notunu yazdı. Dünyaca
10
‘Babalar Resitali’ ile Bodrum’da
Serkan Kaya önceki akşam Bodrum Yalıkavak’taki Günay Restoran’da sahne aldı. Şarkıcı, konserinde ‘Babalar Resitali’ konseptiyle Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Ferdi Tayfur gibi sanatçıların şarkılarını seslendirdi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Kaya’yı dinlemeye gelenler arasında Nuri Alço ile eşi Burcu Sezginoğlu ve Aslı Şen vardı.
11
İyi ki 5 yıl bekletmişim
Can Bonomo, “Rüyamda Buluttum” isimli yeni şarkısında Demet Evgar’la düet yaptı. İkili, şarkının klibinde de bir araya geldi. Bonomo, “Yaklaşık 5 sene kadar önce yazdığım ve bir türlü kaydetmeye fırsat bulamadığım bir şarkıydı. İyi ki 5 sene önce kaydetmemişiz. Öyle olsaydı belki de çok değerli arkadaşım Demet Evgar ile beraber söyleme fırsatını bulamayacaktım” dedi. Ünlü oyuncu da şarkıyı ilk dinlediğinde çok beğendiğini söyledi: “Çok mutlu ve heyecanlıyım. Dinleyicilerle birlikte söyleyeceğimiz günü iple çekiyorum.”
12
Türkü sürprizi
Cem Adrian, “BKM Yaz Etkinlikleri” kapsamında önceki akşam Maximum Uniq Açıkhava’da konser verdi. Ünlü şarkıcı repertuvarında geçtiğimiz ocak ayında yayınladığı “Seçkiler 2” albümünden türkülere de yer verdi. 1.5 saat sahnede kalan Adrian’a hayranları gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.
13
Sezen Aksu yorumu
Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, 2015 yılında çıkardığı solo albümünden sonra bu kez Sezen Aksu’ya ait “Sorma” adlı şarkıyı yeniden yorumladı. Eylül ayında dijital platformda müzikseverlerin beğenisine sunulacak şarkının canlı performans videosu ise Gain üzerinden yayınlanacak.