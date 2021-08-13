Selin Şekerci, İbrahim Selim ile aşkını anlattı: Çok iyi anlaşıyoruz

İyi ki 5 yıl bekletmişim Can Bonomo, “Rüyamda Buluttum” isimli yeni şarkısında Demet Evgar’la düet yaptı. İkili, şarkının klibinde de bir araya geldi. Bonomo, “Yaklaşık 5 sene kadar önce yazdığım ve bir türlü kaydetmeye fırsat bulamadığım bir şarkıydı. İyi ki 5 sene önce kaydetmemişiz. Öyle olsaydı belki de çok değerli arkadaşım Demet Evgar ile beraber söyleme fırsatını bulamayacaktım” dedi. Ünlü oyuncu da şarkıyı ilk dinlediğinde çok beğendiğini söyledi: “Çok mutlu ve heyecanlıyım. Dinleyicilerle birlikte söyleyeceğimiz günü iple çekiyorum.”