Selin Ciğerci'den çocuk açıklaması

"Biz yurt dışıyla alakalı bir süreçteyiz, hiç kimseyi ilgilendirmez. " diyen Ciğerci, "Bana taşıyıcı anne için suç dendi. O oldu, bu oldu ben evlatlık da alıyor olabilirim. Belki eşim beni yurt dışında aldattı çocukları aldı getirdi iki gözyaşı dökerim alırım çocukları yine." dedi.