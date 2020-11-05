Selin Ciğerci'den çocuk açıklaması

Gökhan Çıra ile mutlu bir evliliği olan Selin Ciğerci annelik konusunda yeni açıklamalar yaptı. Ciğerci annelik konusunda çok net olduğunu söylerken, "Bu benim hayatım kimseyi ilgilendirmez" dedi.
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Anne olmak istediğini her fırsatta dile getiren Selin Ciğerci UçanKuş TV ekranlarında yayınlanan “Hayatın İçinden” programına konuk oldu. Selin Ciğerci, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalar yaptı.
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Son olarak Deniz Akkaya ile annelik konusunda gerilim yaşayan Selin Ciğerci bu konuda hakkında "Bu benim hayatım kimseyi ilgilendirmez. Ben anne olacağım eşim de baba olacak." dedi.
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"Biz yurt dışıyla alakalı bir süreçteyiz, hiç kimseyi ilgilendirmez. " diyen Ciğerci, "Bana taşıyıcı anne için suç dendi. O oldu, bu oldu ben evlatlık da alıyor olabilirim. Belki eşim beni yurt dışında aldattı çocukları aldı getirdi iki gözyaşı dökerim alırım çocukları yine." dedi.
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"Eskiden yengesinin kızı doğuruyordu teyzesinin çocuğuna veriyordu. " diyen Selin Ciğerci, "Teyzemin kızı doğurdu bana verdi sana ne... Bitti gitti." açıklamasında bulundu.
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Ciğerci eşi Gökhan Çıra ile ilgili ise "Eşime kadınlar mesaj atıyor. Eşime asılan çok kadın var. Kadınlar sürekli eşime beni kötülüyor” dedi.
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Selin Ciğerci, 6 yıllık beraberliğinin sonunda Galatasaray’ın eski futbolcusu Gökhan Çıra ile dünya evine girmişti. 28 Ekim 2019 tarihinde nikah masasına oturan ikili, geçtiğimiz hafta evliliklerinin ilk yılını kutladı.