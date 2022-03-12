Selçuk Balcı kimdir, nereli? İşte Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı hakkında bilgiler...

Selçuk Balcı, bugüne kadarki çıkardığı kişisel albümünün dışında birkaç film ve dizinin de müziklerini yaptı. Bizum Hoca, Moskova’nın Şifresi: Temel ve Benim İçin Üzülme gibi beyaz perde projelerine kendi bestelerinden birkaç parça verdi.