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Selçuk Balcı kimdir, nereli? İşte Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı hakkında bilgiler...

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Selçuk Balcı, güçlü sesinin yanı sıra konuk olarak katıldığı programlarla da gündeme geliyor. Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı, Şarkılar Bizi Söyler'in 12 Mart tarihli konuklarından biri oldu. Peki, Selçuk Balcı kimdir, nereli? İşte Selçuk Balcı hakkında bilgiler...

1/3Selçuk Balcı kimdir, nereli İşte Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı hakkında bilgiler...

Selçuk Balcı, Türk halk müziği sanatçısı. Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu bu şehirde tamamladı. İlkokuldan sonra, Ankara’ya yerleşti ve o günden beri Ankara’da yaşamanı sürdürüyor.

2/3Selçuk Balcı kimdir, nereli İşte Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı hakkında bilgiler...

ı. İlkokuldan sonra, Ankara’ya yerleşti ve o günden beri Ankara’da yaşamanı sürdürüyor. Çocukluğundan beri bağlama çalmasına rağmen lise yıllarında kemençeye merak saldı. 2011 yılında Kalan Müzik etiketiyle Patika isimli ilk albümünü çıkaran Selçuk Balcı, 2 yıllık aranın ardından, 2013 yılında Mila isimli ikinci albümünü yine Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı.

3/3Selçuk Balcı kimdir, nereli İşte Karadeniz müziğinin sevilen ismi Selçuk Balcı hakkında bilgiler...

Selçuk Balcı, bugüne kadarki çıkardığı kişisel albümünün dışında birkaç film ve dizinin de müziklerini yaptı. Bizum Hoca, Moskova’nın Şifresi: Temel ve Benim İçin Üzülme gibi beyaz perde projelerine kendi bestelerinden birkaç parça verdi.

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#Selçuk Balcı#Selçuk Balcı Kimdir#Selçuk Balcı Nereli