Selçuk Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Selçuk Balcı şarkıları ve hayatı

SELÇUK BALCI KİMDİR?

Selçuk Balcı 4 Temmuz 1988 tarihinde doğdu. Türk halk müziği sanatçısı. Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu bu şehirde tamamladı. İlkokulu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Çocukluğundan beri bağlama çalmasına rağmen lise yıllarında kemençeye merak saldı. Kendini bu konuda yetiştirdikten sonra birçok Karadenizli şarkıcıya kemençe çalarak eşlik etti.