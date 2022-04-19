Selçuk Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Selçuk Balcı şarkıları ve hayatı

2. Sayfa programına konuk olan Selçuk Balcı, seslendirdiği Karadeniz şarkılarıyla yine izleyenlerin beğenisini kazandı. Özel hayatından da bahseden Selçuk Balcı, samimi tavırlarıyla ve şarkılarıyla sevilen şarkıcılar arasında yer alıyor. Peki, Selçuk Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Selçuk Balcı şarkıları ve biyografisi...
Selçuk Balcı 4 Temmuz 1988 tarihinde doğdu. Türk halk müziği sanatçısı. Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu bu şehirde tamamladı. İlkokulu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Çocukluğundan beri bağlama çalmasına rağmen lise yıllarında kemençeye merak saldı. Kendini bu konuda yetiştirdikten sonra birçok Karadenizli şarkıcıya kemençe çalarak eşlik etti.
2011 yılında Kalan Müzik etiketiyle Patika isimli ilk albümünü çıkardı. 2 yıllık aranın ardından, 2013 yılında Mila isimli ikinci albümünü yine Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. 3. albümü olan Felamur ise 13 Mayıs 2016'da dinleyicileri ile buluştu.