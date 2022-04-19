Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
TV REHBERİEKRANDAMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Selçuk Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Selçuk Balcı şarkıları ve hayatı

#Selçuk Balcı#Selçuk Balcı Kimdir#Selçuk Balcı Şarkıları

Karadeniz müziğinin başarılı ismi Selçuk Balcı şarkıları ve konserlerindeki enerjisiyle geniş bir hayran kitlesine ulaştı. Katıldığı programlarda da izleyenlere müzik ziyafeti çeken Selçuk Balcı merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, Selçuk Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte Selçuk Balcı şarkıları ve hayatı hakkında bilgiler...

1/3Selçuk Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli Selçuk Balcı şarkıları ve hayatı

2. Sayfa programına konuk olan Selçuk Balcı, seslendirdiği Karadeniz şarkılarıyla yine izleyenlerin beğenisini kazandı. Özel hayatından da bahseden Selçuk Balcı, samimi tavırlarıyla ve şarkılarıyla sevilen şarkıcılar arasında yer alıyor. Peki, Selçuk Balcı kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte, Selçuk Balcı şarkıları ve biyografisi...

2/3SELÇUK BALCI KİMDİR

SELÇUK BALCI KİMDİR?

Selçuk Balcı 4 Temmuz 1988 tarihinde doğdu. Türk halk müziği sanatçısı. Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu bu şehirde tamamladı. İlkokulu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Çocukluğundan beri bağlama çalmasına rağmen lise yıllarında kemençeye merak saldı. Kendini bu konuda yetiştirdikten sonra birçok Karadenizli şarkıcıya kemençe çalarak eşlik etti.

3/3Selçuk Balcı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli Selçuk Balcı şarkıları ve hayatı

2011 yılında Kalan Müzik etiketiyle Patika isimli ilk albümünü çıkardı. 2 yıllık aranın ardından, 2013 yılında Mila isimli ikinci albümünü yine Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. 3. albümü olan Felamur ise 13 Mayıs 2016'da dinleyicileri ile buluştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Selçuk Balcı#Selçuk Balcı Kimdir#Selçuk Balcı Şarkıları