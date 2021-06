Şef Akademi jüri üyeleri kimler? Ayhan Sicimoğlu, Arda Türkmen ve Ali Ronay kimdir? İşte hayatlarıyla ilgili bilinenler

Ali Ronay Gastronomi alanında 21 yıllık hem yurtdışı hem de yurtiçi deneyimine sahip ve 27 yaşında baş aşçı olan olan Ali Ronay aynı zamanda Anadolu kültürel mirası üzerine yaptığı çalışmalarla gastronomi kültürünün en genç ve en deneyimli temsilcilerinden biridir.



Anadolu Türk Mutfağı’nı dünyaya tanıtmak için 10 yıldır Anadolu Mutfak Kültürleri üzerinde araştırmalar yapan Ronay, lokal tatlara kattığı yeni yorumlarla kendi imzasını atıyor. Yemek alanında yarattığı farklılıkların yanı sıra personelinin eğitimine de önem veren Ronay ülkenin Gastronomi eğitimi alanında yapılan çalışmalarına da destek veriyor. Yenilikçi tarzını geleneksel tatlarla buluşturarak modern ile klasiği bir araya getiren Ronay, ülkemizin köklü ve lezzetli mutfağını daha da zenginleştiriyor. Gençlere olan inancını da her defasında dile getiren deneyimli şef, mutfağına gelen her öğrencinin kendisi ve ekibinden bir şeyler öğrenmesini ve gittikleri yerlerde bunu yaymalarını sağlamayı da hedefliyor.



Gastronomi dünyasının modern ve çağdaş yeni nesil temsilcisi olan Ali Ronay, Swissotel The Bosphorus, Istanbul otelinin 30 yıllık tarihindeki ilk Türk Baş Aşçısı olarak halen görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Ronay, spora, sanata tutkun, evli ve iki erkek çocuk babasıdır.