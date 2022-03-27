Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin kimdir, kaç yaşında?

Oğulcan Engin, 30 Ağustos 1990'da Ankara'da Beşiktaş'lı eski futbolcu Sinan Engin ile ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu olarak dünyaya geldi. 1999 yılında 9 yaşındayken Beşiktaş'ın minik takımında forma giymeye başladı. 2001 yılında lisansını aldı.Oğulcan, 2007-08 sezonundan itibaren Beşiktaş A2 takımında görev yaptı. 2,5 senede A2 takımda 31 maça çıkıp 4 gol attı.
Sakatlığı yüzünden uzun süre futboldan uzak kalan Oğulcan, forma şansı bulamadığı Beşiktaş'tan ayrılıp 2010 yılının Ocak ayında bedelsiz olarak Kasımpaşa SK takımına transfer oldu. 2007'de 2 kez Türkiye U-17 formasını giymeyi başarmıştır.2008'deki Piestany Turnuvası da Türkiye U-18 millî takım formasını giymiştir.
Oğulcan Engin bir süredir oyuncu Miray Daner ile birlikte.