Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin kimdir, kaç yaşında?

Oğulcan Engin, 30 Ağustos 1990'da Ankara'da Beşiktaş'lı eski futbolcu Sinan Engin ile ünlü şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu olarak dünyaya geldi. 1999 yılında 9 yaşındayken Beşiktaş'ın minik takımında forma giymeye başladı. 2001 yılında lisansını aldı.Oğulcan, 2007-08 sezonundan itibaren Beşiktaş A2 takımında görev yaptı. 2,5 senede A2 takımda 31 maça çıkıp 4 gol attı.