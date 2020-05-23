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Haber Giriş: 23 Mayıs 2020 - 11:25,

Seda Sayan: Botokslar gitti, organik olduk

Ünlü şarkıcı Seda Sayan karantina günlerini Bodrum'da geçiriyor. Posta'dan Suna Akyıldız'a konuşan Sayan, merak edilenlerini anlattı. Bu süreçte kilo aldım diyen ünlü şarkıcı, 'Botokslar gitti, organik olduk' dedi.

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İşte röportajdan satır başları...

Günlerdir evdesiniz, laf aramızda; kilo aldınız mı?
Kilo aldım. İyi de oldu. Metebolizmamı şaşırttım. Çok az yiyordum. Bağışıklık sistemim için ballar, tereyağlar Allah ne verdiyse valla yedim. Şimdi gayet iyiyim.

Karantina bittikten sonra yapılacaklar listesinin ilk 5’inde neler var?Aldığım kiloları vermek, annemi hiç göremedik. Ben ablamın yanındayım. Ablam Bodrum'a yerleşti. Bu pandemiyi burada geçiriyorum. Annem doktor gözetiminde olduğu için onu hiç getirmedik. Haliyle çok özledik. İlk işimiz yanına koşmak olur.

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Estetik yaptırdığınızı açık açık söylüyor, gösteriyorsunuz. Başkaları gibi neden saklamıyorsunuz, çok mu cesursunuz?
Bu, çok doğal bir şey. İnsanın, abartıya kaçmadan birkaç sene geriye gitmesi, gençleşmesi çok güzel bir şey.

İrem Sak “Karantinada dolgularım eridi” diye dert yanmıştı, sizde durumlar nasıl?
Hepimizin dolguları, botoksları hepsi gitti bacım. Çok doğru söylemiş organik olduk. Güzel de oldu, çünkü doğallaştık.

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Bu kadar fit ve güzel olmak çok maliyetli mi? Dışarıdan kendinize bakınca ‘Çok masraflasın bacım’ diyor musunuz?
Ben güzelliğine çok para harcayan bir kadın değilim ya. Spora önem veriyorum da şu sıralar sadece yürüyorum.

Bu kadar eğlenceli, hayatı dolu dolu yaşayan biri çok sık ağlar mı? Veya en çok neye ağlarsınız? Sizi ne hüzünlendirir?
Çok komik, esprili, eğlenceli kadınımdır. Etrafımdaki herkes benim anlattıklarıma güler. Arkadaşlarım ‘Sensiz eğlenemiyoruz’ derler. Annemi facetime’da yatarken görürsem üzülüyorum. Bazen bir şarkı da beni hüzünlendirir tabii.

4‘Torun istiyorum’
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‘Torun istiyorum’

Oğlunuz Oğulcan’ın sevgilisi Ezgi Eyüboğlu ile tanıştınız mı?
Ezgi ile tanışamadım, araya korona girdi. Onlar İstanbul’da kaldı, ben buraya gelmek zorunda kaldım. Ama yakışıyorlar birbirlerine, çok tatlı kız.

Oğulcan şu anda telefon açıp dese ki, “Anne, babaanne oluyorsun.” Ne tepki verirsiniz?
Benim canım oğlum öyle bir şey yapsa çok sevinirim, hem de çok. Öyle mutlu olurum ki. Eminim bir gün böyle bir şey söyleyecek. Ama evlenmeden olmaz. Asla yani.

5Yaşa takılmam
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Yaşa takılmam

Erkekler genç eş, sevgili bulunca ‘oh hayat mis gibi’, kadınlar kendilerinden küçük erkek ile aşk yaşayınca, ‘dünyanın sonu geldi’. Bu iki yüzlülük niye?
Ben kimsenin yaşına takılmıyorum. Büyük resme bakarım. Bazı genç erkekler, sizin üzerinizde otorite kuracak kadar etkilidir. Ben çok hayat doluyum. Yanımdaki erkeğin dingin olması, ağırbaşlı olmasını isterim. Tanıştığım adama yaşını sormam ki, burcunu sorarım. Ardından kimlik numarasını isterim; evli mi, bekar mı öğrenirim. Evliyse ‘Defol git’ derim.

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