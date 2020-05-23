Seda Sayan: Botokslar gitti, organik olduk

Bu kadar fit ve güzel olmak çok maliyetli mi? Dışarıdan kendinize bakınca ‘Çok masraflasın bacım’ diyor musunuz?

Ben güzelliğine çok para harcayan bir kadın değilim ya. Spora önem veriyorum da şu sıralar sadece yürüyorum.



Bu kadar eğlenceli, hayatı dolu dolu yaşayan biri çok sık ağlar mı? Veya en çok neye ağlarsınız? Sizi ne hüzünlendirir?

Çok komik, esprili, eğlenceli kadınımdır. Etrafımdaki herkes benim anlattıklarıma güler. Arkadaşlarım ‘Sensiz eğlenemiyoruz’ derler. Annemi facetime’da yatarken görürsem üzülüyorum. Bazen bir şarkı da beni hüzünlendirir tabii.