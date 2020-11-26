Kendini temizliğe kaptırdı, üstü başı darmadağın oldu

FAKAT PAYLAŞIMI SONRA KALDIRDI Irena Medavoy paylaşımında Sean Penn'in, eşi Mike için bir oğul yerinde olduğunu, Leile George ile birlikte ailelerinin bir parçası haline geldiklerini de belirti. Bu paylaşıma birçok Hollywood ünlüsünden de tebrik mesajları geldi. Fakat Irena Medavoy, bir süre sonra bu paylaşımı sosyal medya sayfasından kaldırdı.