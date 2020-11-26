Kendini temizliğe kaptırdı, üstü başı darmadağın oldu
Ödüllü oyuncu evinin önünde sokağı temizlerken görüntülendi. Oscar ödüllü oyuncu kendini yaptığı işe öyle kaptırdı ki üzerindeki kıyafetlerin dağıldığını bile fark etmedi.
Backgrid USA, Instagram
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TEMİZLİK YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ
Ünlü oyuncu Sean Penn, Malibu'da evinin önünde temizlik yaparken objektiflere takıldı.
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KAN- TER İÇİNDE KALDI
Önce bahçesini düzenleyen oyuncu, hızını alamayıp daha sonra evinin önüne çıktı. Eline aldığı uzun bir fırçayla sokağı temizleyen Penn, bu sırada kan- ter içinde kaldı.
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GENÇ EŞİ DE YANINA GİTTİ
60 yaşındaki oyuncu yerleri süpürürken, iç çamaşırı da ortaya çıktı. Karantina sürecinde göbek yaptığı dikkat çeken Penn'in yanına geçtiğimiz ağustos ayında evlendiği Leila George D'Onofrio geldi.
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TEMİZLİK UZUN SÜRDÜ
Penn'in omuzuna elini atan 28 yaşındaki George, bir süre onunla sohbet etti. Sean Penn ise fırçayı bıraktıktan sonra eline aldığı bir vakumlu temizleyici ile sokağa dökülen yaprakları temizledi.
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GEÇEN YAZ EVLENDİLER
Sean Penn, üçüncü evliliğini geçen yaz Leila George ile yaptı. Çift, sadece yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine girdi.
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DOSTUNUN EŞİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Penn'in yakın dostu olan yapımcı Mike Medavoy'un eşi Irena Medavoy, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda mutlu haberi duyurdu.
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SİZİ SEVİYORUZ VE ÇOK MUTLUYUZ
Beverly Hills'te gerçekleşen törende çekilen ve çiftin birbirlerine yüzük taktığı anı gösteren bir fotoğrafa sayfasında yer veren Medavoy, "Leila George ve Sean Penn evlendiği için çok mutluyuz. Sizi seviyoruz" diye yazdı.
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FAKAT PAYLAŞIMI SONRA KALDIRDI
Irena Medavoy paylaşımında Sean Penn'in, eşi Mike için bir oğul yerinde olduğunu, Leile George ile birlikte ailelerinin bir parçası haline geldiklerini de belirti. Bu paylaşıma birçok Hollywood ünlüsünden de tebrik mesajları geldi. Fakat Irena Medavoy, bir süre sonra bu paylaşımı sosyal medya sayfasından kaldırdı.
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ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI
Sean Penn ile Leila George, dört yıldır birlikteydi. 28 yaşındaki Leila George, sinemanın bir dönemine damgasını vuran bir oyuncu çiftin kızı.
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ANNESİ GRETA SCACHI BABASI DA VINCENT D'ONOFRIO
Anne ve babası gibi oyunculuk alanında kariyer yapan ve tam adı Leila George D'Onofrio olan genç kadının annesi İtalyan asıllı oyuncu Greta Scacchi.Babası ise bir başka ünlü oyuncu Vincent D'Onofrio. Aktör, özellikle Law and Order: Criminal Intent dizisi ve Stanley Kubrick'in Full Metal Jacket filmindeki performanslarıyla hafızalara kazındı.D'onofrio, Full Metal Jacket filminde unutulmaz bir kompozisyon çizmişti.