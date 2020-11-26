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Hürriyet
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Magazin
Haber Giriş: 26 Kasım 2020 - 13:52 | 

Kendini temizliğe kaptırdı, üstü başı darmadağın oldu

Ödüllü oyuncu evinin önünde sokağı temizlerken görüntülendi. Oscar ödüllü oyuncu kendini yaptığı işe öyle kaptırdı ki üzerindeki kıyafetlerin dağıldığını bile fark etmedi.

Backgrid USA, Instagram

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1TEMİZLİK YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ
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TEMİZLİK YAPARKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Ünlü oyuncu Sean Penn, Malibu'da evinin önünde temizlik yaparken objektiflere takıldı.

2KAN- TER İÇİNDE KALDI
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KAN- TER İÇİNDE KALDI

Önce bahçesini düzenleyen oyuncu, hızını alamayıp daha sonra evinin önüne çıktı. Eline aldığı uzun bir fırçayla sokağı temizleyen Penn, bu sırada kan- ter içinde kaldı.

3GENÇ EŞİ DE YANINA GİTTİ
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GENÇ EŞİ DE YANINA GİTTİ

60 yaşındaki oyuncu yerleri süpürürken, iç çamaşırı da ortaya çıktı. Karantina sürecinde göbek yaptığı dikkat çeken Penn'in yanına geçtiğimiz ağustos ayında evlendiği Leila George D'Onofrio geldi.

4TEMİZLİK UZUN SÜRDÜ
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TEMİZLİK UZUN SÜRDÜ

Penn'in omuzuna elini atan 28 yaşındaki George, bir süre onunla sohbet etti. Sean Penn ise fırçayı bıraktıktan sonra eline aldığı bir vakumlu temizleyici ile sokağa dökülen yaprakları temizledi.

5GEÇEN YAZ EVLENDİLER
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GEÇEN YAZ EVLENDİLER

Sean Penn, üçüncü evliliğini geçen yaz Leila George ile yaptı. Çift, sadece yakın dostlarının katıldığı bir törenle dünyaevine girdi.

6DOSTUNUN EŞİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
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DOSTUNUN EŞİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Penn'in yakın dostu olan yapımcı Mike Medavoy'un eşi Irena Medavoy, Instagram sayfasında yaptığı paylaşımda mutlu haberi duyurdu.

7SİZİ SEVİYORUZ VE ÇOK MUTLUYUZ
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SİZİ SEVİYORUZ VE ÇOK MUTLUYUZ

Beverly Hills'te gerçekleşen törende çekilen ve çiftin birbirlerine yüzük taktığı anı gösteren bir fotoğrafa sayfasında yer veren Medavoy, "Leila George ve Sean Penn evlendiği için çok mutluyuz. Sizi seviyoruz" diye yazdı.

8FAKAT PAYLAŞIMI SONRA KALDIRDI
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FAKAT PAYLAŞIMI SONRA KALDIRDI

Irena Medavoy paylaşımında Sean Penn'in, eşi Mike için bir oğul yerinde olduğunu, Leile George ile birlikte ailelerinin bir parçası haline geldiklerini de belirti. Bu paylaşıma birçok Hollywood ünlüsünden de tebrik mesajları geldi. Fakat Irena Medavoy, bir süre sonra bu paylaşımı sosyal medya sayfasından kaldırdı.

9ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI
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ÜNLÜ ÇİFTİN KIZI

Sean Penn ile Leila George, dört yıldır birlikteydi. 28 yaşındaki Leila George, sinemanın bir dönemine damgasını vuran bir oyuncu çiftin kızı.

10ANNESİ GRETA SCACHI BABASI DA VINCENT DONOFRIO
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ANNESİ GRETA SCACHI BABASI DA VINCENT D'ONOFRIO

Anne ve babası gibi oyunculuk alanında kariyer yapan ve tam adı Leila George D'Onofrio olan genç kadının annesi İtalyan asıllı oyuncu Greta Scacchi.Babası ise bir başka ünlü oyuncu Vincent D'Onofrio. Aktör, özellikle Law and Order: Criminal Intent dizisi ve Stanley Kubrick'in Full Metal Jacket filmindeki performanslarıyla hafızalara kazındı.D'onofrio, Full Metal Jacket filminde unutulmaz bir kompozisyon çizmişti.

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