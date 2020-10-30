Scarlett Johansson ile Colin Jost evlendi

PROGRAMA KONUK OLMUÅžTU Scarlett Johansson'un 2017'de programa konuk olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan birlikte olmaya baÅŸlayan Ã§ift geÃ§en yÄ±l MayÄ±s ayÄ±nda niÅŸanlanmÄ±ÅŸtÄ±.Johansson, birÃ§ok ses getiren yapÄ±mda oynadÄ±. GÃ¼zel oyuncu geÃ§en yÄ±l da TavÅŸan Joja (Jojo Rabbit) ile en iyi yardÄ±mcÄ± kadÄ±n oyuncu, Marriage Story ile de en iyi kadÄ±n oyuncu dallarÄ±nda Oscar adayÄ± oldu. Fakat her iki dalda da Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanamadÄ±.