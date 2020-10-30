Scarlett Johansson ile Colin Jost evlendi

ÃœnlÃ¼ oyuncu Scarlett Johansson, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez evlendi. 35 yaÅŸÄ±ndaki Johansson ile bir sÃ¼redir niÅŸanlÄ± olduÄŸu komedyen Colin Jost, pandemi nedeniyle sade bir tÃ¶renle hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdi.
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YARDIM KURULUÅžU DUYURDU
Mutlu haberi ise bir yardÄ±m kuruluÅŸu duyurdu. YaÅŸlÄ±lara yÃ¶nelik yaptÄ±ÄŸÄ± yardÄ±mlarla bilinen ABD merkezli yardÄ±m kuruluÅŸu Meals on Wheels, sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ±nda Ã§iftin hayatlarÄ±nÄ± birleÅŸtirdiÄŸini duyurdu.
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KURULUÅžUN FAALÄ°YETLERÄ°NÄ° DESTEKLÄ°YORLAR
KuruluÅŸ, Johannson ve Jost'un pandemi sÃ¼resince faaliyetlerini desteklediÄŸini duyurdu.
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Ã‡Ä°FTÄ°N DÃœÄžÃœN DÄ°LEÄžÄ°
Meals on Wheels'in Instagram hesabÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada ÅŸu ifadeler de yer aldÄ±: "Johannson ve Jost'un dÃ¼ÄŸÃ¼n dilekleri, bu zor dÃ¶nemde zor durumdaki savunmasÄ±z yaÅŸlÄ±lar iÃ§in bir fark yaratÄ±lmasÄ±na yardÄ±mcÄ± olmak."
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NEW YORK'TA EVLENDÄ°LER
Meals on Wheels, bu mesajÄ± sonrasÄ± yardÄ±m kuruluÅŸuna baÄŸÄ±ÅŸ yapÄ±lmasÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu. EÄŸlence dÃ¼nyasÄ±ndan verdiÄŸi haberlerle bilinen internet sitesi TMZ ise Ã§iftin New York'taki Palisades kasabasÄ±nda evlendiklerini bildirdi.
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EN Ã‡OK KAZANAN KADIN OYUNCULARDAN
Scarlett Johansson halen dÃ¼nyanÄ±n en Ã§ok kazanan kadÄ±n oyuncularÄ± arasÄ±nda. Johansson en son aksiyon filmi Black Widow'un (Kara Dul) ikincisinde oynamÄ±ÅŸtÄ±.Â
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ÃœNLÃœ SOHBET PROGRAMININ SENARÄ°STÄ°
ÃœnlÃ¼ oyuncunun Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ eÅŸi olan komedyen Colin Jost ise ABD'nin en Ã¼nlÃ¼ talk-show programlarÄ±ndan Saturday Night Live'Ä±n senaristi.
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PROGRAMA KONUK OLMUÅžTU
Scarlett Johansson'un 2017'de programa konuk olmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan birlikte olmaya baÅŸlayan Ã§ift geÃ§en yÄ±l MayÄ±s ayÄ±nda niÅŸanlanmÄ±ÅŸtÄ±.Johansson, birÃ§ok ses getiren yapÄ±mda oynadÄ±. GÃ¼zel oyuncu geÃ§en yÄ±l da TavÅŸan Joja (Jojo Rabbit) ile en iyi yardÄ±mcÄ± kadÄ±n oyuncu, Marriage Story ile de en iyi kadÄ±n oyuncu dallarÄ±nda Oscar adayÄ± oldu. Fakat her iki dalda da Ã¶dÃ¼lÃ¼ kazanamadÄ±.
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Ä°LK EVLÄ°LÄ°K RYAN REYNOLDS Ä°LE
Scarlett Johansson, ilk evliliÄŸini meslektaÅŸÄ± Ryan Reynolds ile yaptÄ±. Bu evlilik 2008 ile 2011 arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸti.
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Ä°KÄ°NCÄ° EÅžÄ°NDEN BÄ°R KIZI VAR
Ä°kinci evliliÄŸini ise FransÄ±z Romain Dauriac ile yaptÄ±. 2014'de evlenen Ã§ift Ã¼Ã§ yÄ±l sonra boÅŸandÄ±. Bu evlilikten Rose Dorothy adÄ±nda bir kÄ±zÄ± bulunuyor.