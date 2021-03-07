MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriSavaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı yeni sezondan 3. tanıtım yayınlandı
GeriTelevizyon Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı yeni sezondan 3. tanıtım yayınlandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Televizyon
Haber Giriş: 07 Mart 2021 - 16:55 | 

Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı yeni sezondan 3. tanıtım yayınlandı

Savaşçı dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniliyor. Daha önce pazar akşamları yayınlanan dizinin ara vermesinin ardından gözler yeni sezona çevrildi. Savaşçı’nın yeni sezonundan 3. tanıtım yayınlandı. Tanıtıma, ‘Türk yeniden doğdu, dirildi, titredi. Ben Türk’ün kılıcıyım, ben Türk’ün öcüyüm. Ben savaşçıyım! Savaşçıyı öldüremezsin.’ cümleleri damga vurdu. İşte yeni tanıtım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1

Savaşçı’nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Savaşçı’da Tamer Karadağlı Albay Oktay Göktürk karakterine, Serenay Aktaş Teğmen Selcen Efe karakterine, Cem Kurtoğlu ise Mösyö karakterine hayat verecek. Dizinin yeni sezonundan 3. tanıtım yayınlandı. İşte detaylar

2

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Savaşçı dizisinin ne zaman yayına başlayacağı henüz belli olmadı. Kanalın resmi internet sitesinde yakında ibaresi yer alıyor. Yayınlanan yeni tanıtıma, ‘Türk ülkesine düşman girdi. Göğe uzanmış yurtlar talan edildi. Yerde kurt gökte kartal yiğitler birer birer düştü yere. Bir tek çocuk, tek bir Türk yavrusu ibret için sağ bırakıldı. Türk yeniden doğdu, dirildi, titredi. Ben Türk’ün kılıcıyım, ben Türk’ün öcüyüm. Ben savaşçıyım! Savaşçıyı öldüremezsin.’ cümleleri damga vurdu.

Bu cümlelerin ardından ise fragmanda intikam kelimesi yankılanıyor.

3İŞTE YENİ OYUNCULAR

İŞTE YENİ OYUNCULAR

Yeni sezon oyuncuları arasında Tamer Karadağlı, Serenay Aktaş, Cem Kurtoğlu dahil oldu.

Tamer Karadağlı dizide Albay Oktay Göktürk karakterini canlandıracak. Serenay Aktaş ise; sağduyulu, makul, soğukkanlı, bilgili bir subay olan Teğmen Selcen Efe karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Cem Kurtoğlu dizide Mösyö karakteriyle yer alacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi