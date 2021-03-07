Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı yeni sezondan 3. tanıtım yayınlandı
Savaşçı dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniliyor. Daha önce pazar akşamları yayınlanan dizinin ara vermesinin ardından gözler yeni sezona çevrildi. Savaşçı’nın yeni sezonundan 3. tanıtım yayınlandı. Tanıtıma, ‘Türk yeniden doğdu, dirildi, titredi. Ben Türk’ün kılıcıyım, ben Türk’ün öcüyüm. Ben savaşçıyım! Savaşçıyı öldüremezsin.’ cümleleri damga vurdu. İşte yeni tanıtım
Savaşçı’nın ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Savaşçı’da Tamer Karadağlı Albay Oktay Göktürk karakterine, Serenay Aktaş Teğmen Selcen Efe karakterine, Cem Kurtoğlu ise Mösyö karakterine hayat verecek. Dizinin yeni sezonundan 3. tanıtım yayınlandı. İşte detaylar
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