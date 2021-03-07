Savaşçı ne zaman başlıyor? Savaşçı yeni sezondan 3. tanıtım yayınlandı

SAVAŞÇI NE ZAMAN BAŞLIYOR? Savaşçı dizisinin ne zaman yayına başlayacağı henüz belli olmadı. Kanalın resmi internet sitesinde yakında ibaresi yer alıyor. Yayınlanan yeni tanıtıma, ‘Türk ülkesine düşman girdi. Göğe uzanmış yurtlar talan edildi. Yerde kurt gökte kartal yiğitler birer birer düştü yere. Bir tek çocuk, tek bir Türk yavrusu ibret için sağ bırakıldı. Türk yeniden doğdu, dirildi, titredi. Ben Türk’ün kılıcıyım, ben Türk’ün öcüyüm. Ben savaşçıyım! Savaşçıyı öldüremezsin.’ cümleleri damga vurdu.



Bu cümlelerin ardından ise fragmanda intikam kelimesi yankılanıyor.