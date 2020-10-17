Pazar akşamları yayınlanan Savaşçı dizisinin akıbeti merak konusu oldu. Fox TV resmi sitesinde ve yayın akışında Savaşçı dizisi yer almıyor. Fox TV'nin dizisi Savaşçı'nın akıbeti ile ilgili başrol oyuncusu Berk Oktay'dan açıklama geldi. Peki, Savaşçı dizisi bitti mi? Savaşçı yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Oktay’ın açıklaması…
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Limon Film'in yapımcılığını üstlendiği ve başrollerinde Berk Oktay, Sarp Levendoğlu, Murat Serezli, Gaye Turgut Evin, Müjde Uzman, Yeliz Akkaya ve Nazan Diper'in yer aldığı Savaşçı dizisi son olarak 99. bölümüyle ekrana gelmişti. Pek çok dizinin yeni sezon açılışı yapmasıyla birlikte Savaşçı 100. Bölümü için de araştırmalar başladı. Peki, Savaşçı bitti mi, yeni bölüm ne zaman?
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Savaşçı dizisinde başrol Kaan Bozok karakterini canlandıran Berk Oktay, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Oktay, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"İzleyicilerimizden gelen yoğun, haklı sorular üzerine bizlere 99 bölüm boyunca zirvede tutan seyircimize saygımdan dolayı bir açıklama yapma gereği duydum. Savaşçı adlı dizimiz biz oyuncuların da boyunu aşan bazı durumlardan dolayı bir belirsizlik sürecinde. Kendi adıma ve tüm oyuncu arkadaşlarım adına her birimizin elimizi koyduğumuzu ve sizlerle dizimizi buluşturmak için bizlerinde sabırsızlandığını söylemek isterim. Verdiğiniz destek, sabır ve hoşgörünüz için teşekkür ederim... Saygılar."
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SAVAŞÇI SON BÖLÜM ÖZETİ
Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Büyük şok yaşayan Kopuz Albay bir yandan çatışırken, bir yandan da ağır yaralı olan Kağan’ı ateş çemberinden çıkarmak için çareler düşünür. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan devreye sokmuştur.
Yörük Haydar ve Kılıç Timi’nin diğer üyeleri ise Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı’yı kurtarmak için her şeyi göze almış, hemen harekete geçmek isterler. Ancak Kutalmış Paşa timin bu isteğine önce karşı çıksa da sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırtır. Gerilim gittikçe tırmanırken Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için artık çok az zaman kalmıştır.