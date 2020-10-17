Savaşçı bitti mi, yeni bölüm ne zaman?

SAVAŞÇI SON BÖLÜM ÖZETİ Kopuz Albay’ı korumak için kurşunların önüne atlayan Yüzbaşı Kağan, Merlin’in adamları tarafından vurulur. Büyük şok yaşayan Kopuz Albay bir yandan çatışırken, bir yandan da ağır yaralı olan Kağan’ı ateş çemberinden çıkarmak için çareler düşünür. Ancak bu o kadar kolay olmayacaktır. Çünkü Merlin ikinci planını çoktan devreye sokmuştur.



Yörük Haydar ve Kılıç Timi’nin diğer üyeleri ise Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı’yı kurtarmak için her şeyi göze almış, hemen harekete geçmek isterler. Ancak Kutalmış Paşa timin bu isteğine önce karşı çıksa da sonra beklenmedik hamlesiyle herkesi şaşırtır. Gerilim gittikçe tırmanırken Kopuz Albay ve Kağan Yüzbaşı için artık çok az zaman kalmıştır.