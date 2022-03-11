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Şarkılar Bizi Söyler’in konukları kimdir? İşte Şarkılar Bizi Söyler 12 Mart konukları

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Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları yayınlanan fragman ile netlik kazandı. Her hafta cumartesi akşamları ekrana gelen sevilen program saat 20:00’de başlıyor. Şarkılar Bizi Söyler’de bu hafta ‘Karadeniz Gecesi’ yaşanacak. En güzel Karadeniz türküleri seslendirilecek. Peki, 12 Mart Söyler’in konukları arasında kimler var?

1/6Şarkılar Bizi Söyler’in konukları kimdir İşte Şarkılar Bizi Söyler 12 Mart konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in 12 Mart konukları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. Şarkılar Bizi Söyler de bu hafta en güzel Karadeniz türküleri seslendirilecek. Sibel Can, Hakan Altun ve Hüsnü Şenlendirici’nin sunuculuğunu yaptığı programa Kazım Koyuncu’nun kardeşi Niyazi Koyuncu da katılacak. İşte detaylar

2/6ŞARKILAR BİZİ SÖYLERİN KONUKLARI BELLİ OLDU

ŞARKILAR BİZİ SÖYLERİN KONUKLARI BELLİ OLDU

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Karadeniz Gecesi" yaşanacak. Programın bu haftaki konukları ise Selçuk Balcı, Niyazi Koyuncu, Tuğçe Kandemir ve Sinan Yılmaz oluyor.

3/6NİYAZİ KOYUNCU KİMDİR

NİYAZİ KOYUNCU KİMDİR?

Kazım Koyuncu’nun kardeşi olan Niyazı Koyuncu 1984 doğumlu. Hopa, Artvin'de dünyaya gelen Koyuncu ilk albümü olan Muço Pa!'yı 7 Ağustos 2012 tarihinde çıkardı. 2016 yılında ise Liva isimli albümünü sevenleri ile buluşturdu.  

17 yaşında Karadeniz Teknik Üniversitesi'ndeki eğitimini yarıda bıraktıktan sonra Eskişehir'e üniversite okumak için gitti. Burada Seritana (Karanlıktaki Ӏşık) adlı etnik müzik grubunu kurdu.

4/6SELÇUK BALCI KİMDİR

SELÇUK BALCI KİMDİR?

Selçuk Balcı, 4 Temmuz 1988 tarihinde dünyaya geldi. Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu bu şehirde tamamladı. İlkokulu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Çocukluğundan beri bağlama çalmasına rağmen lise yıllarında kemençeye merak saldı. Kendini bu konuda yetiştirdikten sonra birçok Karadenizli şarkıcıya kemençe çalarak eşlik etti.

2011 yılında Kalan Müzik etiketiyle Patika isimli ilk albümünü çıkardı. 2 yıllık aranın ardından, 2013 yılında Mila isimli ikinci albümünü yine Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. 3. albümü olan Felamur ise 13 Mayıs 2016'da dinleyicileri ile buluştu.

Patika isimli ilk albümü Temmuz 2011 tarihinde Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıktı. Albümde 14 şarkı yer aldı. Albümde yer alan şarkıların tamamı kendine aitti. Albümün aranjörlüklerini Paul Dwyer, İhsan Eş, Kemal Sahir Gürel ve İlhan Yabantaş yaptı. Bunlar dışında Tayfun Şakalakoğlu, Cengiz Alkan'da albümde emek verdiler. Selçuk Balcı Eylem Aktaş ile birlikte düet yaptı.

5/6TUĞÇE KANDEMİR HAKKINDA BİLGİLER

TUĞÇE KANDEMİR HAKKINDA BİLGİLER

Türk şarkıcı, söz yazarı ve edebiyat öğretmeni Tuğçe Kandemir 1 Ocak 1996 tarihinde Mersin'de dünyaya geldi. Baba tarafı Kırıkkale, Anne tarafı Samsun'lu olan Kandemir, Ankara'da yaşamını sürdürüyor. Şarkıcılığa amatör olarak başlamış videoları YouTube'da beğenilince yıldızı parlamıştır. 2018 yılında öğretmenlik yaparken ilk şarkısı "Bu Benim Öyküm" adlı parçayı söyledi. Esas çıkışını Bilal Sonses ile birlikte söylediği "İçimdeki Sen" parçası ile yaptı. Hâlâ Mersin Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Müzik Ödülleri'nde Yılın En Çok Dinlenen Düet ödülünü "İçimdeki Sen" şarkısıyla Bilal Sonses ile birlikte kazanmıştır.

6/6SİNAN YILMAZ HAKKINDA BİLGİLER

SİNAN YILMAZ HAKKINDA BİLGİLER

Sinan Yılmaz, 1978 yılında Trabzon'un Maçka ilçesinde dünyaya geldi ve 6 yaşına kadar burada yaşadı. Daha sonra ailesiyle Adapazarı'na taşındı. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. Lise ikinci sınıfta okuduğu dönemde ailesiyle beraber Almanya'ya göç eden Sinan Yılmaz ilk olarak burada müzik eğitimi aldı. Sanatçı bir aileden gelen Sinan Yılmaz, abisi Adnan Yılmaz'ın desteğiyle müzik eğitimi aldı.

Almanya'da bir grup kurarak eğlencelerde, düğünlerde, şenliklerde sahne aldı.1989 yılında Sevgi Dünyası adını verdiği ilk kaseti çıkardı Müzik piyasasına ilk adımını atan Yılmaz, 1992 yılında "Gurur" isimli ikinci kasetini, 1996 yılında ise "Kralını Tanımam" adlı üçüncü kasetini çıkardı.

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