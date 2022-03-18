Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu! İşte 19 Mart Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları

Şarkılar Bizi Söyler 19 Mart konukları araştırılıyor. Kanla D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. Şarkılar Bizi Söyler’in yeni bölümünde karışık kaset konsepti ekrana gelecek. İşte Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları