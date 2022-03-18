Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu! İşte 19 Mart Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları

Şarkılar Bizi Söyler 19 Mart konukları araştırılıyor. Kanla D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. Şarkılar Bizi Söyler’in yeni bölümünde karışık kaset konsepti ekrana gelecek. İşte Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Karışık Kaset" konsepti yaşanacak. Programın bu haftaki konukları ise Ersay Üner, Simge Sağın, Ümit Besen ve Doğu Demirkol oluyor.
Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can’ın sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile 5 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.