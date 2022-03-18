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Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu! İşte 19 Mart Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları

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Şarkılar Bizi Söyler’in konukları bu hafta da merak edilen konulardan biri oldu. Şarkılar Bizi Söyler her hafta cumartesi akşamları yayınlanıyor. Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can'ın sunuculuğunu yaptığı programa birbirinden ünlü isimler konuk oluyor. Peki, 19 Mart Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında kimler var?

1/3Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu İşte 19 Mart Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları

Şarkılar Bizi Söyler 19 Mart konukları araştırılıyor. Kanla D ekranlarında yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları yayınlanan fragman ile belli oldu. Şarkılar Bizi Söyler’in yeni bölümünde karışık kaset konsepti ekrana gelecek. İşte Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları

2/3ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN KONUKLARI BELLİ OLDU

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN KONUKLARI BELLİ OLDU

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Karışık Kaset" konsepti yaşanacak. Programın bu haftaki konukları ise Ersay Üner, Simge Sağın, Ümit Besen ve Doğu Demirkol oluyor.

3/3Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu İşte 19 Mart Şarkılar Bizi Söyler bu hafta konukları

Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can’ın sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile 5 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.

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