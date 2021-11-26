Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu! 27 Kasım Şarkılar Bizi Söyler konukları
Şarkılar Bizi Söyler’in konukları her hafta yoğun ilgi görüyor. Kanal D ekranlarında cumartesi akşamları yayınlanan program saat 20:00’da başlayacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları arasında kimler var?
Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında bu hafta da ünlü bir isim yer alıyor. Cumartesi akşamları yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları yayınlanan fragman ile açıklandı. Bu hafta programda Volkan Konak şarkıları seslendirilecek.
ŞARKILAR BİZİ SÖYLER’İN KONUKLARI BELLİ OLDU
Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde en sevilen Volkan Konak şarkılar seslendiriliyor. Programa ünlü isim Volkan Konak katılacak.Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümüyle Cumartesi 20.00'da Kanal D'de!