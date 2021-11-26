Şarkılar Bizi Söyler’in konukları belli oldu! 27 Kasım Şarkılar Bizi Söyler konukları

Şarkılar Bizi Söyler’in konukları arasında bu hafta da ünlü bir isim yer alıyor. Cumartesi akşamları yayınlanan Şarkılar Bizi Söyler’in bu haftaki konukları yayınlanan fragman ile açıklandı. Bu hafta programda Volkan Konak şarkıları seslendirilecek.