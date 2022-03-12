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Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu hafta hangi isimler var? 12 Mart Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları

#Şarkılar Bizi Söyler#Kanal D#Televizyon

Şarkılar Bizi Söyler konukları yeni bölüm öncesi yayınlanan fragman ile belli oldu. Fantezi müziğin buğulu sesi Sibel Can ve Hakan Altun’un eşsiz yorumları ve usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler'de bu cumartesi de birbirinden ünlü isimler seslendirdikleri şarkılar ile izleyenleri müziğe doyuracak. Kanal D ekranlarında izleyiciye unutulmaz anlar yaşatan Şarkılar Bizi Söyler'de 12 Mart Cumartesi akşamı "Karadeniz Gecesi" yaşanacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? İşte, 12 Mart Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları.

1/4Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu hafta hangi isimler var 12 Mart Cumartesi Şarkılar Bizi Söylerin bu akşamki konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler sorusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler 12 Mart Cumartesi akşamı izleyici ile buluşuyor. Sanatıyla, sesiyle müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran sanatçıları her hafta konuk eden Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam Selçuk Balcı, Niyazi Koyuncu, Tuğçe Kandemir ve Sinan Yılmaz gibi isimler yer alacak.

2/4ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER KONUKLARI KİMLER?

Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki bölümünde "Karadeniz Gecesi" yaşanacak. Programın bu haftaki konukları ise Selçuk Balcı, Niyazi Koyuncu, Tuğçe Kandemir ve Sinan Yılmaz oluyor. Bu haftaki bölümde ünlü isimler en güzel türküleri seslendirerek seyredenleri müziğe doyuracak.

3/4Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu hafta hangi isimler var 12 Mart Cumartesi Şarkılar Bizi Söylerin bu akşamki konukları

Hakan Altun, Hüsnü Şenlendirici ve Sibel Can’ın sunuculuğunu yaptığı Şarkılar Bizi Söyler yeni bölümü ile 5 Şubat Cumartesi akşamı saat 20.00’de ekrana gelecek.

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#Şarkılar Bizi Söyler#Kanal D#Televizyon