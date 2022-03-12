Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler, bu hafta hangi isimler var? 12 Mart Cumartesi Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler sorusu ekran başındakiler tarafından merak konusu oldu. Yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın, yürütücü yapımcılığını Hülya Sepken’in üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler 12 Mart Cumartesi akşamı izleyici ile buluşuyor. Sanatıyla, sesiyle müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran sanatçıları her hafta konuk eden Şarkılar Bizi Söyler'de bu akşam Selçuk Balcı, Niyazi Koyuncu, Tuğçe Kandemir ve Sinan Yılmaz gibi isimler yer alacak.