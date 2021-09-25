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Televizyon
Haber Giriş: 25 Eylül 2021 - 22:28 | 

Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 25 Eylül Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları belli oldu

Şarkılar Bizi Söyler konukları belli oldu. Kanal D ekranında cumartesi akşamları ekranlara gelen Şarkılar Bizi Söyler'de birbirinden ünlü isimler bu akşam da izleyenleri müziğe doyuracak. Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede buluşturan Şarkılar Bizi Söyler'in 25 Eylül tarihli bölümünde ünlü isimler yorumladıkları şarkılarla ekran başındakilere keyif dolu anlar yaşatacak. Peki, Şarkılar Bizi Söyler'in bu haftaki konukları kimler? İşte, 25 Eylül Şarkılar Bizi Söyler'in konukları.

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Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları arasından birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Her hafta yıldızlar geçidine sahne olan programda müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran isimler bu akşam müzik dolu anlar yaşatacak. Şarkılar Bizi Söyler'in 25 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümünde Yavuz Bingöl, Mümin Sarıkaya ve Yılmaz Vural konuk olacak.

2ŞARKILAR BİZİ SÖYLERİN KONUKLARI BELLİ OLDU

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUKLARI BELLİ OLDU

Şarkılar Bizi Söyler konukları arasında Yavuz Bingöl, Mümin Sarıkaya ve Yılmaz Vural bulunuyor. Şarkılar Bizi Söyler'de bu hafta, Türk Halk Müziği Türküleri gecesi yaşanacak.

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Türk müziğinin iki başarılı yorumcusu Sibel Can ve Hakan Altun ile usta klarnet virtüözü Hüsnü Şenlendirici’yi aynı sahnede bir araya getiren program, her cumartesi saat 20.00’de Kanal D’de…

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