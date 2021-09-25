Şarkılar Bizi Söyler konukları kimler? 25 Eylül Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları belli oldu

Şarkılar Bizi Söyler'in bu akşamki konukları arasından birbirinden ünlü isimler yer alıyor. Her hafta yıldızlar geçidine sahne olan programda müzik dünyasına adını altın harflerle yazdıran isimler bu akşam müzik dolu anlar yaşatacak. Şarkılar Bizi Söyler'in 25 Eylül Cumartesi akşamı yayınlanacak bölümünde Yavuz Bingöl, Mümin Sarıkaya ve Yılmaz Vural konuk olacak.