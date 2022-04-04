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Şarkıcı Tayfun kimdir, kaç yaşında, nereli? Tayfun Duygulu şarkıları ve hayatı

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Uzun bir aradan sonra ekranlara dönen Tayfun Duygulu, son günlerde adından sık sık söz ettiriyor. 2. Sayfa programına konuk olan şarkıcı Tayfun bu kez Drakula'ya benzeyen kombiniyle merak konusu oldu. Peki şarkıcı Tayfun kimdir, kaç yaşında, nereli? İşteTayfun Duygulu hakkında bilgiler...

1/3Şarkıcı Tayfun kimdir, kaç yaşında, nereli Tayfun Duygulu şarkıları ve hayatı

Geçtiğimiz günlerde bir şarkı projesi için eski eşi Beste Açar ile bir araya gelen Tayfun Duygulu, giydiği Drakula kıyafetiyle çok konuşulmaya devam ediyor. Eşi Bella Duygulu'nun tasarımı olan pelerini ile 2. Sayfa programına konuk olan Tayfun Duygulu izleyiciden tam not aldı.

2/3TAYFUN DUYGULU KİMDİR

TAYFUN DUYGULU KİMDİR?

8 Nisan 1969 yılında doğan Tayfun Duygulu'nun dedesinin adı Zeki Duygulu, babası Erol Duygulu'dur. 1988 yılında henüz 19 yaşındayken o dönemin kült gruplarından Yeni Türkü grubunda klarnet ve saksofon çalarak sahnelere adım atan Tayfun Duygulu 1991 yılında Hadi Yine İyisin adlı şarkısıyla pop müzik alanında yeni bir dönemin öncüsü oldu. Ayrıca bu şarkının klip yönetmenliğini Barış Manço üstlenmişti. Söz ve bestesi kendisine ait olan ve Kerim Tekin'in seslendirdiği Kar Beyazdır Ölüm şarkısı başta olmak üzere söz ve besteleriyle ulusal ve uluslararası birçok yarışmada ödüller aldı. Konservatuvar yıllarında viyolonsel ve piyano, üniversitede klarnet eğitimi aldı. Saksafon ve klarnete odaklanmış olmakla birlikte gitar, piyano, yan flüt, viyolonsel ve keman da çalabilmektedir.

3/3Şarkıcı Tayfun kimdir, kaç yaşında, nereli Tayfun Duygulu şarkıları ve hayatı

Tayfun Duygulu şimdilerde ise Bella Duygulu ile evlidir.

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