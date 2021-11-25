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Haber Giriş: 25 Kasım 2021 - 13:09 | 

Şarkıcı Şimal kimdir, kaç yaşında, ne hastası? Kanser tedavisi gören Şimal müjdeli haberi verdi!

Bir süredir kanserle mücadele eden ve kemoterapi tedavisi gören genç şarkıcı Şimal, sağlığıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu. Sosyal medya hesabından kemoterapinin güzel geçtiğini ve patoloji sonuçlarının temiz çıktığını söyleyen Şimal, kanseri yendiğini sevenleriyle paylaştı. Bu süreçte sevgilisi Neco'nun ve annesinin hep yanında olduğunu ifade ederek yanında olan herkese teşekkür etti. Peki, Şimal kimdir, kaç yaşında, ne hastası? İşte şarkıcı Şimal hakkında detaylı bilgiler...

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Sahnelerin beğenilen ismi Şimal, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Bu süre içerisinde kemoterapi tedavisi gören ve saçları dökülen Şimal, mücadeleyi hiç bırakmadı ve zaman zaman sahneye çıkmaya devam etti.
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Yayınladığı videolarda bu hastalıkta moralin ne kadar önemli olduğunun altını sık sık çizen Şimal, sonunda müjdeli haberi verdi! Yaptığı açıklamada kanseri yendiğini, patoloji sonuçlarının da temiz çıktığını duyuran şarkıcı Şimal bu süreçte yanında olan herkese teşekkür etti.
3ŞARKICI ŞİMAL NE HASTASI

ŞARKICI ŞİMAL NE HASTASI?

Bir süre önce meme kanseri teşhisi konan ve tedavi gören ünlü şarkıcı Şimal, sancılı bir kemoterapi sürecinden geçmişti. Saçlarını kazıtan Şimal, bu dönemde moralini asla bozmadı, hatta sahneye çıkmaya devam etti. Şimdilerde ise sosyal medya hesabından patoloji sonuçlarının temiz çıktığını, kanserin sıçradığı bölgelerin de temizlendiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla yaşadıklarını anlatan Şimal, olması gereken son bir ameliyat kaldığını belirtti.
4ŞARKICI ŞİMAL KİMDİR

ŞARKICI ŞİMAL KİMDİR?

Şarkıcı Şimal 25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 400'e yakın bestesi bulunan genç şarkıcı, ilk olarak 2012 yılında çıkış yapatı. Başlangıç adlı albümünün prodüktörlüğünü Özken Ulusoy, aranjörlüğünü Taşkın Sabahtan ve Erdem Kınay üstlendi.
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