Şarkıcı Şimal kimdir, kaç yaşında, ne hastası? Kanser tedavisi gören Şimal müjdeli haberi verdi!

ŞARKICI ŞİMAL NE HASTASI?

Bir süre önce meme kanseri teşhisi konan ve tedavi gören ünlü şarkıcı Şimal, sancılı bir kemoterapi sürecinden geçmişti. Saçlarını kazıtan Şimal, bu dönemde moralini asla bozmadı, hatta sahneye çıkmaya devam etti. Şimdilerde ise sosyal medya hesabından patoloji sonuçlarının temiz çıktığını, kanserin sıçradığı bölgelerin de temizlendiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla yaşadıklarını anlatan Şimal, olması gereken son bir ameliyat kaldığını belirtti.