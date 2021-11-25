Şarkıcı Şimal kimdir, kaç yaşında, ne hastası? Kanser tedavisi gören Şimal müjdeli haberi verdi!
Bir süredir kanserle mücadele eden ve kemoterapi tedavisi gören genç şarkıcı Şimal, sağlığıyla ilgili müjdeli haberi duyurdu. Sosyal medya hesabından kemoterapinin güzel geçtiğini ve patoloji sonuçlarının temiz çıktığını söyleyen Şimal, kanseri yendiğini sevenleriyle paylaştı. Bu süreçte sevgilisi Neco'nun ve annesinin hep yanında olduğunu ifade ederek yanında olan herkese teşekkür etti. Peki, Şimal kimdir, kaç yaşında, ne hastası? İşte şarkıcı Şimal hakkında detaylı bilgiler...
Sahnelerin beğenilen ismi Şimal, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Bu süre içerisinde kemoterapi tedavisi gören ve saçları dökülen Şimal, mücadeleyi hiç bırakmadı ve zaman zaman sahneye çıkmaya devam etti.
ŞARKICI ŞİMAL NE HASTASI?
Bir süre önce meme kanseri teşhisi konan ve tedavi gören ünlü şarkıcı Şimal, sancılı bir kemoterapi sürecinden geçmişti. Saçlarını kazıtan Şimal, bu dönemde moralini asla bozmadı, hatta sahneye çıkmaya devam etti. Şimdilerde ise sosyal medya hesabından patoloji sonuçlarının temiz çıktığını, kanserin sıçradığı bölgelerin de temizlendiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla yaşadıklarını anlatan Şimal, olması gereken son bir ameliyat kaldığını belirtti.